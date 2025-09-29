「飲酒しながら賭けをするゲーム」といった印象が強い麻雀。しかし麻雀プロの井出洋介氏は「運や偶然に左右されやすいゲームだからこそ、脳年齢の若年化やフレイル予防など、健康的な側面が強い」という――。※本稿は、井出洋介『教養としての麻雀』（祥伝社）の一部を再編集したものです。■絶対的な正しさがないから決断力が磨かれる麻雀は「偶然」に大きく左右されるゲームです。囲碁や将棋などの「完全情報ゲーム」とは違い、