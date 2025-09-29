9月28日のヤクルト戦での先発登板が有力視されていた巨人・田中将大だが、同日は登板せず、次はシーズン最終戦となる10月1日の中日戦が候補と見られている。ただ、年俸5億円ながら代打起用されている同級生・坂本勇人ともに、V逸した巨人にとってはその処遇が大きな悩みのタネとなりそうだ。【写真】〈都内で水いらずのカフェデート〉里田まいから話しかけられ微笑む田中将大ふたりはともに現役続行の見通しだが、来年に向けて