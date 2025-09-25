デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「マクドナルドに群がる転売ヤーが今後完全消滅？メルカリの規約変更が大きな話題に」と題し、メルカリが発表した新たな規約変更について詳細に語った。転売屋問題やデリバリー業界への影響、さらには今後の転売動向について、独自の視点で解説している。 レクター氏は冒頭、「メルカリが事業利用を禁止し、10月22日から事業者は『メ