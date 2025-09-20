湖池屋の人気スナック「スコーン」から、世界中で愛されるキャラクター「おさるのジョージ」とのコラボレーション商品「スコーン わんパクッとナポリタン」が新登場！2025年9月15日(月)に全国のコンビニで先行発売、9月22日(月)からは全国のスーパーなどでも手に入ります。カリッとサクッとした軽快な食感と、濃厚で本格的なナポリタンの味わいは、子どもから大人まで思わず夢中になる