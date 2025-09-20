湖池屋スコーン×おさるのジョージ♡数量限定のナポリタン味登場

湖池屋の人気スナック「スコーン」から、世界中で愛されるキャラクター「おさるのジョージ」とのコラボレーション商品「スコーン わんパクッとナポリタン」が新登場！2025年9月15日(月)に全国のコンビニで先行発売、9月22日(月)からは全国のスーパーなどでも手に入ります。カリッとサクッとした軽快な食感と、濃厚で本格的なナポリタンの味わいは、子どもから大人まで思わず夢中になること間違いなしです♡

わんぱくに楽しめる濃厚ナポリタン味

新商品の「スコーン わんパクッとナポリタン」は、ジョージが大好きなスパゲッティをモチーフに誕生。ケチャップの甘酸っぱさと香ばしいソテー風味が合わさり、食欲をそそる味わいです。

スコーンならではの軽快な食感と濃密な味付けがマッチして、まるで本格的なナポリタンを食べているかのよう。内容量は67g、価格はオープン価格で、手軽に楽しめるのも嬉しいポイントです。

選べる3種類♡ジョージの限定パッケージ

パッケージは全3種類。ジョージを大きく描いたインパクト抜群のデザインから、シェフのピスゲッティさんと一緒にナポリタンを楽しむ姿まで、絵本のような温かみのあるアートが揃っています。

おやつタイムやお出かけのお供にはもちろん、子どもへのちょっとしたプレゼントにもぴったり。見ているだけで気分が明るくなる、特別なスコーンです♪

限定スコーンで楽しいおやつタイムを♡

「スコーン わんパクッとナポリタン」は、2025年9月15日(月)よりコンビニ先行、9月22日(月)からスーパーなど全国で発売開始。

親しみやすいジョージのデザインと、わんぱくに食べたくなる濃厚なナポリタン味は、おやつや小腹満たしにぴったりです。家族や友人と一緒に食べれば、さらに楽しい時間に♡

湖池屋ならではの“カリッとサクッと”食感を、この機会にぜひ味わってみてください。