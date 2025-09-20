昨年大好評を博した「Mr. CHEESECAKE」と鎌倉紅谷「クルミッ子」のコラボレーションが、2025年秋にさらに進化して帰ってきます。今回新たに、手軽に楽しめるカップタイプ「Mr. CHEESECAKE Petit クルミッ子」や、チーズケーキを表現した「ミスチ クルミッ子 8個入」も登場。さらにGINZA SIX限定のグラスデザートも提供され、特別なひとときを演出します。 Mr. CHEESECAKE クルミッ子が再登場 価格：5,94