【Mr. CHEESECAKE×クルミッ子】新作コラボが2025年10月15日登場♡

昨年大好評を博した「Mr. CHEESECAKE」と鎌倉紅谷「クルミッ子」のコラボレーションが、2025年秋にさらに進化して帰ってきます。今回新たに、手軽に楽しめるカップタイプ「Mr. CHEESECAKE Petit クルミッ子」や、チーズケーキを表現した「ミスチ クルミッ子 8個入」も登場。さらにGINZA SIX限定のグラスデザートも提供され、特別なひとときを演出します。

Mr. CHEESECAKE クルミッ子が再登場

価格：5,940円（税込）

鎌倉紅谷の代表菓子「クルミッ子」とのコラボが再び実現。キャラメルソースにMr. CHEESECAKEを象徴するバニラやトンカ豆を組み合わせ、やさしく奥行きのある味わいに仕上げています。

底にはクルミやガレットブルトンヌを敷き詰め、食感も楽しい一品。限定ボックスにはシンボルキャラクター“リスくん”もデザインされています。

販売場所：GINZA SIX店／グランスタ東京店／ポップアップストア／公式オンラインストア（抽選販売あり）

新登場「Petit クルミッ子」＆「ミスチ クルミッ子」

Petit クルミッ子（3個入り）

価格：2,916円（税込）

今回新たに加わるのが、持ち運びしやすいカップタイプ「Mr. CHEESECAKE Petit クルミッ子」。3個入りのアソートセットとして、リスくんデザインのボックスで登場します。

販売場所：GINZA SIX店／グランスタ東京店限定

クルミッ子×ミスチ クルミッ子 8個入セット

価格：9,288円（税込）

また、「ミスチ クルミッ子 8個入」は、チーズケーキのバニラやトンカ豆の風味を活かした特別仕様。解凍の度合いで異なる味わいを楽しめるユニークな仕立てです。

販売場所：グランスタ東京店（30セット限定）／公式オンラインストア（抽選販売）

GINZA SIX限定のグラスデザート

価格：2,420円（税込）

コラボレーションを記念して、GINZA SIX店のイートインスペースでは「Glass Dessert クルミッ子」が登場。

香ばしいほうじ茶のクレームブリュレに、バニラとキャラメルのアイスクリーム、砕いたガレットブルトンヌを重ね、クルミの食感をプラス。

甘さと香ばしさが織りなす特別な味わいは、ここだけでしか体験できません。

提供場所：GINZA SIX店イートイン限定

特別な秋に寄り添う限定スイーツ♡

「Mr. CHEESECAKE×クルミッ子」の再コラボは、人気フレーバーの進化形と新しい楽しみ方を届けてくれます。

常設ストアやオンラインで手に入る限定商品に加え、GINZA SIXではここでしか味わえないグラスデザートも登場。

おしゃれなギフトや自分へのご褒美にぴったりのラインナップです。この秋、大切なひとときに特別な甘さを添えてみませんか？