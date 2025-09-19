ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 口頭注意のへずまりゅう市議 今度は「政務活動費使いません」と宣言 YouTuber 奈良公園 奈良県 政治家 時事ニュース J-CASTニュース 口頭注意のへずまりゅう市議 今度は「政務活動費使いません」と宣言 2025年9月19日 10時48分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 奈良市議会の議長らから口頭注意を受けたとされる、へずまりゅう氏 18日、「政務活動費を使いません」とXで宣言した 投稿にはと評価する声が出た一方、制度の趣旨を踏まえた指摘も相次いだ 記事を読む おすすめ記事 へずまりゅう氏 恫喝疑惑を弁護士に相談 市長に「どのツラ下げて！」怒鳴り質問で辞任勧告危機 2025年9月13日 21時29分 へずまりゅう氏「土下座でも何でもします」18日に処遇宣告 市長恫喝疑惑で除名危機 2025年9月17日 18時3分 市議会に諮らず交付金申請、西条市長「期日がわずかだったため」と釈明…市議「申請を取り下げるべきだ」 2025年9月17日 13時54分 〈伊東市長が再び独白50分〉「解散は市長の延命措置では？」「田久保党をつくる気では？」田久保氏に市議会解散の真意を直撃「私が一歩進めた改革をなかったことにしたい力が…」 2025年9月13日 10時0分 川崎市長選挙、元市議の山田瑛理氏が出馬表明 「夢や希望、語れる街に」 2025年9月13日 5時0分