さまぁ〜ずの大竹一樹さんとの結婚後、母として、妻として、そして一人の女性として、感じたこと、考えたことを、フリーアナウンサー中村仁美さんならではの目線で綴るFRaU Web連載「騒がしくも愛おしい日々」（隔月更新）。今回は、今年の夏休みの過ごし方を振り返りつつ、子どもたちに対して常に抱いていた“小さな罪悪感”について今までと違う視点をもらえたエピソードとともに、中村さんの心が満たされた「ある出来事」を綴っ