佐々木は現地9日に5度目のマイナー登板を予定している(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が右肩不調により戦列を離れ、およそ4か月が経過した。「インピンジメント症候群」により5月中旬に負傷者リスト（IL）登録となり、現在はマイナーでのリハビリ登板を続けている。メジャー1年目のシーズンも終盤を迎え、公式戦復帰の目途は今なお立たないままだ。【動画】落差1mの魔球に強打者も呆然佐々木朗希の奪三振シーン9月8日