Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。キャッシュレス社会は、財布の存在感を小さくすることに成功しました。たしかに、現金の持ち歩きはほとんど必要なくなったものの、数枚のカード管理という最後のジレンマが、ポケットの膨らみとして居座り続けています。そんな長年の悩みに終止符を打つべく、手に取ったのが「Grow Wallet」。