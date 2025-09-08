2025年秋、マーク ジェイコブスがアートとファッションを融合させた新しい挑戦を発表しました。「JOY（ジョイ）」をテーマに、世界的アーティストとのコラボレーションによる限定カプセルコレクションが登場。鮮やかで独創的なデザインはバッグやアクセサリー、レディ・トゥ・ウェアへと広がり、東京や大阪での特別ポップアップも開催されます。 世界的アーティストとの特別コラボ