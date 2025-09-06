〈内田有紀の妹と公表→「売名」「似てない」と誹謗中傷が…「出して大丈夫だと思っていたのに」澪奈（29）が語る、姉との関係を明かした“意外な理由”〉から続く今年7月、グラビアオーディションの記者会見で、俳優・内田有紀の20歳年下の妹だと明かし、大きな注目を浴びたタレントの澪奈（29）。【画像多数】姉・内田有紀さんとは20歳の年の差が…実妹だと公表したタレント・澪奈さん（29）の写真を一気に見るそんな彼女に