8月30、31日に放送された日本テレビ系のチャリティー番組『24時間テレビ48』。恒例のチャリティマラソン企画のランナーを今年はSUPER EIGHTの横山裕（44）が務め、放送時間中に総走行距離105キロを完走した。

メイン会場・両国国技館にはサプライズでSUPER EIGHTのメンバー 村上信五（43）、丸山隆平（41）、安田章大（40）、大倉忠義（40）が待ち受けており、ゴールまで300メートルで横山と合流。その姿を見た横山は涙を浮かべ、ともにゴールテープを切った。

番組終了時点での募金総額は7億40万8600円で、児童養護施設をはじめ、食事、学習、居場所支援など経済的に支援を必要とする子どもたちのために使われる予定だという。

ゴール直後に横山は「完走できて本当に感謝しています。たくさんの方に募金していただいて感謝しています。途中何回もいらん襷かけよったなと思いましたけど、完走できて本当に感謝しています。いろんな方のおかげでのりこえることができました。そしてたくさんの方に募金していただいて感謝しています。ありがとうございました！」と万感の思いで、感謝を述べた。

仲間も駆けつけた感動のゴールシーンだったが、横山のほかにも村上の“見た目”も注目を集めていた。

酷暑の中走り続けた横山さんを心配して不安気な表情で見守っていた村上さんは、横山さんの姿が見えた瞬間に駆け寄って労っていた。仲間への熱い思いが伝わった感動の場面だったが、X上ではこんな“異変”を指摘する声が相次いでいた。

《村上くん顔白すぎん？体調悪いの隠してるとかじゃなくてただ白いだけ？？？》

《村上くん体調不良で痩せちゃったのか髪切ったからなのかな、、すごいほっそりされてて心配、、美味しいもの沢山食べて欲しい》

《村上くん顔白すぎる》

《テレビつけたらメンバーがヨコさん待ちしてるのが映ったのだけど村上さんなんか白いけど体調悪いとかじゃないといいな》

確かに、実際の映像を確認すると、横山以外のメンバーと比較しても、メイクの可能性もあるが、村上の顔色はかなり白く、以前よりもほっそりとした印象を受ける。

村上といえば、8月25日に放送されたマツコ・デラックス（52）とMCを務めるバラエティ番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）を体調不良で欠席し。その前日に放送された『EIGHT-JAM』（テレビ朝日系）も欠席しており、番組公式ホームページでは《村上が体調不良のため欠席。横山と斎藤アナがMCを務めます》と説明されていた。

8月30日に放送された冠ラジオ『村上信五くんと経済クン』（文化放送）では、体調不良で立て続けに番組を欠席していることを心配したファンからたくさんの便りが寄せられていた。アシスタントから体調を心配された村上は「あのときは大丈夫じゃなかった」といい、突如体調不良に襲われた当時の様子を説明。

湯船に使っていても寒気がしたため、かかりつけ医にかかったところ、疲労や熱中症、脱水などが相まって免疫が落ちた可能性を指摘されて点滴を受けたといい、「ホンマにどうにもこうにも動かれへんかって、体だるくて、頭ぼーとして、こんなん初めて」と当時を振り返った。

『EIGHT-JAM』の収録も当日まで可能な限り行こうとしたものの、たまたま4本撮りの収録日だったため「諦めた」といい、「初めて年齢を感じました」などと心境を語っていた。

「村上さんは、ラジオの収録時にはすでに体調は回復していると話していましたが、病み上がりということもあって、ちょっとした表情や様子にファンも敏感になっているのかもしれませんね。とはいえ、これまでは現場に穴を開けたことがなかったという村上さんが休むほど不調だったことは事実です。回復後も多忙なのは変わらないので、心配するのは無理もないでしょう」（芸能ライター）