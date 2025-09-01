アスラテック株式会社と、東京都公立大学法人発ベンチャーである株式会社東海林ファジィロボット研究所は2025年9月1日（月）、共同で模倣学習用ロボットアームセット「V-Sido Bilateral ToPoArmキット」を開発したと発表した。 ●フィジカルAI時代の到来と模倣学習の重要性近年、人間の動きをそのままロボットに学習させる「模倣学習（Imitation Learning）」が研究者の間で盛んになっており、そのためのロボットアームキット