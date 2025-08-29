しまむらグループのカジュアルファッション専門店「アベイル」に、2025年8月30日から、テレビアニメ「ポケットモンスター」のグッズが新登場します（※新倉敷店、筑紫野店を除く）。定番のマスコットやキーホルダーのほか、寝具やルームウェア、マットなど、自宅で使えるアイテムが充実しています。500円台の「三角ミニポーチ」が可愛い寝具は、「カバー付き枕」（1980円）、「シングルケット」（2530円）、「敷パッド」（2530円）