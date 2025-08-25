2025年８月24日にFC東京を４−０と粉砕した京都サンガF.C.は、これでリーグ８戦無敗となった。５月31日にホームでFC東京を３−０と下し、６月21日に柏レイソルとアウェーで３−３のドロー。６月28日にガンバ大阪に３−１、７月５日にアルビレックス新潟に２−１といずれも勝利すると、７月21日のアビスパ福岡戦の引き分け（２−２）を挟んで、名古屋（２−１）、東京ヴェルディ（１−０）、FC東京（４−０）を破って３連勝と波に