ÉúÊ¼¤«¤éËÜÌ¿¤Ø!? µþÅÔ¤¬J£±¥ê¡¼¥°£¸ÀïÌµÇÔ¤Ç¼ó°Ì¡£ÆüËÜÂåÉ½FW¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤³¤ÎÀª¤¤¤ÎÀµÂÎ¡×
¡¡2025Ç¯£¸·î24Æü¤ËFCÅìµþ¤ò£´¡Ý£°¤ÈÊ´ºÕ¤·¤¿µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°£¸ÀïÌµÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££µ·î31Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇFCÅìµþ¤ò£³¡Ý£°¤È²¼¤·¡¢£¶·î21Æü¤ËÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç£³¡Ý£³¤Î¥É¥í¡¼¡££¶·î28Æü¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë£³¡Ý£±¡¢£··î£µÆü¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë£²¡Ý£±¤È¤¤¤º¤ì¤â¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢£··î21Æü¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¤Î°ú¤Ê¬¤±¡Ê£²¡Ý£²¡Ë¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¡Ê£²¡Ý£±¡Ë¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ê£±¡Ý£°¡Ë¡¢FCÅìµþ¡Ê£´¡Ý£°¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ£³Ï¢¾¡¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¢Å·¹ÄÇÕ¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï27»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¾¡ÅÀ51¡Ê15¾¡£¶Ê¬£¶ÇÔ¡¿47ÆÀÅÀ¡¦30¼ºÅÀ¡Ë¤Ç¼ó°Ì¡££²°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÆ±¾¡ÅÀ¤Ê¤¬¤é¤âÆÀ¼ºÅÀ£³º¹¤Ç¾å²ó¤ê¡¢½ç°ÌÉ½¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤ÎFCÅìµþÀï¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤á¤ë¤Ù¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥â¥Î¤Ë¤·¤ÆÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£FCÅìµþ¤Î·Ò¤°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»öÁ°¤Ë¸¦µæ¤·¡¢Ï¢Æ°¤·¤Æ¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò´º¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Á¡¼¥à°ì´Ý¡É¡£ÂÐºö¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¼ó°Ì¤ËÁê±þ¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Î¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ´ÖÂÓ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¤½¤ì¤ÇËÉ¤²¤Ê¤¤¹¶·â¤Ï¼é¸î¿À¤ÎÂÀÅÄ³Ù»Ö¤¬¿©¤¤»ß¤á¤ë¡£¤³¤ÎGK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇGK¤¬ÁË»ß¤Ç¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¤ÎÀª¤¤¤ÎÀµÂÎ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¸¶ÂçÃÒ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬Íý²ò¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÎÌò³ä¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤á¤ë¤Ù¤Áª¼ê¤¬·è¤á¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¸¶¤Ï¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë»þ¤Ë¤è¤ê¤â¡Ö¾¡¤ÄÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«¿®¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²Æ¾ì¤Ë¤â¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëµþÅÔ¡£¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ëÆÀÅÀ¸»¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤è¤ê¿´¶¯¤¤¡£ÉúÊ¼¤«¤éËÜÌ¿¤Ø¡¢¤½¤ó¤Ê´üÂÔ´¶¤âÉº¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¡É¤Þ¤µ¤ËÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡ÉR¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î£³ÅÀÌÜ
¡¡Ä¾¶á¤ÎFCÅìµþÀï¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤á¤ë¤Ù¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥â¥Î¤Ë¤·¤ÆÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£FCÅìµþ¤Î·Ò¤°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»öÁ°¤Ë¸¦µæ¤·¡¢Ï¢Æ°¤·¤Æ¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò´º¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Á¡¼¥à°ì´Ý¡É¡£ÂÐºö¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¼ó°Ì¤ËÁê±þ¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Î¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ´ÖÂÓ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¤½¤ì¤ÇËÉ¤²¤Ê¤¤¹¶·â¤Ï¼é¸î¿À¤ÎÂÀÅÄ³Ù»Ö¤¬¿©¤¤»ß¤á¤ë¡£¤³¤ÎGK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇGK¤¬ÁË»ß¤Ç¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¤ÎÀª¤¤¤ÎÀµÂÎ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¸¶ÂçÃÒ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬Íý²ò¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÎÌò³ä¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤á¤ë¤Ù¤Áª¼ê¤¬·è¤á¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¸¶¤Ï¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë»þ¤Ë¤è¤ê¤â¡Ö¾¡¤ÄÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«¿®¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²Æ¾ì¤Ë¤â¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëµþÅÔ¡£¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ëÆÀÅÀ¸»¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤è¤ê¿´¶¯¤¤¡£ÉúÊ¼¤«¤éËÜÌ¿¤Ø¡¢¤½¤ó¤Ê´üÂÔ´¶¤âÉº¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¡É¤Þ¤µ¤ËÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡ÉR¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î£³ÅÀÌÜ