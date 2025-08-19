大人気の落ちにくい口紅「リップモンスター」シリーズから、この秋だけの特別な限定色が登場します。KATEとユニバーサル・スタジオ・ジャパンが共創したアトラクション『18番地の魔女～感情と戯れる魔女の館～』にインスパイアされた新作は、深みのあるレッド系カラー。数量限定で2025年8月23日（土）より発売され、8月19日（火）からは店頭・WEBで順次展開スタート。魔女の世界観を纏