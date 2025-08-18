各自動車メーカーがBEV（バッテリーEV）などへの採用にあたって開発を進めている全固体電池。全固体電池は電解質が固体であるため、液漏れや発火のリスクが少ないとされ、BEVのゲームチェンジャーとして期待されている。 その全固体電池を、スバルはエンジンやトランスミッションの生産拠点である群馬製作所 大泉工場にてテスト運用を開始したと2025年8月18日に発表した。 スバルが採用したの