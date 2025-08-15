インタビューに応じるドミトリエフ氏/CNN（ＣＮＮ）米ロ協議でロシア側の窓口を務めるキリル・ドミトリエフ氏は１４日、ＣＮＮの取材に応じ、米アラスカ州で１５日に予定される米ロ首脳会談について、「もしうまくいけば」米ロ関係をリセットする機会になるとの認識を示した。ロシアはこの会談で何を得ることを望んでいるのかと問われ、ドミトリエフ氏は「対話は非常に重要で、世界にとって非常に前向きな会談になると思う。バイデ