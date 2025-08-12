プレイヤーであり「先生」でもあるレジェンド嬢ＮＨＫ大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が話題だ。これまでの大河では描かれることの少なかった泰平の世の遊郭を真正面から取り上げ、江戸時代の吉原と花魁文化を詳細に伝えていて興味が尽きない。その吉原と比肩する西の色街である神戸・福原に、伝説のソープ嬢がいる。89?Ｆカップの豊乳、キュッとくびれた腰、美脚が眩しい、「ＦＯＲＴＥ（フォルテ）」所属の西ひとみ嬢