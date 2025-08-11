北海道コンサドーレ札幌は10日、岩政大樹監督との契約解除を発表した。後任は北海道コンサドーレ札幌U-18の柴田慎吾監督が務める。岩政監督は鹿島アントラーズを率いた後、昨年1月から9月までベトナムのハノイFCを指揮していた。帰国後は母校・東京学芸大でコーチを務め、今季からJ2降格組の札幌で監督に就任した。ところが1年でのJ1復帰を目指している今季、まさかの開幕4連敗スタートとなった。その後は立て直したが25試合