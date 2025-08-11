»¥ËÚ¤¬´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡Ä1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢ÌÜ»Ø¤¹¤â³«Ëë4Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¾º³ÊPO·÷¤È¾¡¤ÁÅÀ8º¹
¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï10Æü¡¢´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸åÇ¤¤ÏËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚU-18¤Î¼ÆÅÄ¿µ¸ã´ÆÆÄ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡´äÀ¯´ÆÆÄ¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤òÎ¨¤¤¤¿¸å¡¢ºòÇ¯1·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ï¥Î¥¤FC¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤ÏÊì¹»¡¦Åìµþ³Ø·ÝÂç¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢º£µ¨¤«¤éJ2¹ß³ÊÁÈ¤Î»¥ËÚ¤Ç´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î³«Ëë4Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¬25»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ10¾¡4Ê¬11ÇÔ¤Ç10°Ì¤Ë°ÌÃÖ¡£¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤Î6°Ì¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ8º¹¡¢¼«Æ°¾º³Ê·÷¤È¤ÏÆ±11º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´äÀ¯´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¶Ã¤¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î´°À®·Á¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤·¤«¤·¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÎºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ(Ä¹ºêÀï¤Ç¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¼ºÅÀ)¤Ç¡¢¹¶¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎÄ©Àï¤ÎÁ´¤Æ¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÇ¤¤Î¼ÆÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Î½Å¤ß¤ò¿¼¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¸Ø¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò¶»¤Ë¡¢Æüº¢¤è¤ê¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¡¢J1¾º³Ê¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
