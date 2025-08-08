全長15m・高さ4mのウォータースライダーを、流しそうめんのように「い・ろ・は・す」が滑走し、氷水の中にダイブ――。コカ・コーラシステムが日本の夏を五感で涼しくする施策として、二子玉川ライズ中央広場（東京都世田谷区）で8月7日から10日まで開催しているイベント「流し い・ろ・は・す」での一幕。イベントの狙いについて、8月7日、取材に応じた日本コカ・コーラの小林令奈マーケティング本部ウォーター事業部ブラン