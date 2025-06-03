女優の川口春奈（30歳）が、ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介氏がプロデュースするヘアケアブランド「＆be HAIR（アンドビーヘア）」のブランドミューズに起用され、6月3日より新CM「always be together」を公開した。「＆be HAIR（アンドビーヘア）」は、ヘアケアを“髪のベースメイク”と捉え、思い通りのヘアスタイルを楽しむための美しい土台作りを提案。髪と頭皮にやさしい弱酸性処方と日本人の髪質に合わせた設計にこ