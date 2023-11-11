パレスチナ自治区ガザとされる場所で銃を持つイスラエル兵（イスラエル軍提供、ロイター＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザで地上侵攻を続けるイスラエル軍は11日までに、中心都市ガザ市にある地区最大級の医療機関シファ病院に迫った。周辺でイスラム組織ハマスとの戦闘が発生。軍はシファ病院地下にハマスの重要拠点があると主張し攻勢を強めている。ガザ市の複数の病院を包囲し、学校も攻撃したとされる。米政府