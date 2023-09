AI研究者として知られるデミス・ハサビス氏が率いる、GoogleのAI開発部門・Google DeepMindが、開発中のAI「Gemini」のリリースが近づき、一部企業に初期バージョンへのアクセスを許可したことが報じられています。Google Nears Release of Gemini AI to Challenge OpenAI - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/google-nears-release-of-gemini-ai-to-rival-openaiGoogle nears release of AI software Gemin