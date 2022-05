映像ストリーミングサービスのNetflixが、ライブ配信型コンテンツの配信を検討しているとエンターテイメント系メディアのDeadlineが報じています。Netflixはオリジナルのリアリティ番組をライブ配信することを計画しているようです。Netflix Exploring Live Streaming For First Time; Unscripted & Comedy - Deadlinehttps://deadline.com/2022/05/netflix-live-streaming-1235023539/Netflix is working on adding livestrea