¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥ª¥¿¥¯¤À¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤ëÃËÀ­¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬½÷À­¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤È¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë½Ð¤ë¸ÀÆ°¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥â¥Æ¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡×¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À­¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡¢¥­¥â¤¤¡ª½÷À­¤Ë·É±ó¤µ¤ì¤ë¥ª¥¿¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¡Ö¤¤