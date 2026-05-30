■ 概要

合同会社アルコイーリス（代表：吉田 晴雅）は、手をかざすだけでスタッフを呼ぶことができる、飲食店向け非接触型サービスコールシステムを開発しています。ラズベリーパイとAndroidタブレット、BLE4.2通信を活用したプロトタイプが完成しており、現在ソフトウェア開発および量産化に向けた準備を進めています。

■ 開発の背景

コロナ禍以降、「多くの人が触れるもの」への衛生意識は大きく高まっています。飲食店では呼び出しボタンやタッチパネルなど共有設備が日々多くのお客様に使用されており、衛生管理の難しさが課題となっています。 本製品は、店舗・来店客の双方が抱える「触れずに安心したい」というニーズに応えるものです。ボタン表面の消毒作業の軽減や、衛生意識の高い店舗イメージの訴求にも貢献します。

■ 製品の特長

・完全非接触 手をかざすだけでスタッフへの呼び出しが完了。ボタンに触れる必要がありません。 ・衛生管理コストの削減 消毒作業の手間を減らし、スタッフの業務負荷を軽減します。 ・店舗イメージの向上 非接触設備の導入により、衛生意識の高い店舗として差別化が図れます。 ・展開可能性 飲食店をはじめ、医療機関・介護施設・宿泊施設・受付窓口など、幅広い場所への応用が期待されます。

■ 開発状況とスケジュール

2026年 2月 ソフトウェア開発を推進 2026年 6月 クラウドファンディング開始・終了 2026年 7月 量産試作の実施 / 営業活動・導入先の開拓 2026年12月 支援者向け先行発送

■ クラウドファンディングについて

開発資金の調達に加え、市場の反応確認・先行導入を検討する事業者との接点づくりを目的としたクラウドファンディングを実施予定です。本取り組みの公開を通じて、共感・応援いただける方や導入検討事業者との関係構築を進めてまいります。

https://camp-fire.jp/projects/938037/view

■ 会社情報 会社名：合同会社アルコイーリス 代表者：吉田 晴雅（よしだ はるまさ） 本社：〒491-0005 愛知県一宮市西大海道字戌亥43番地1号 支社：〒907-0004 沖縄県石垣市登野城427番地2 2F 事業内容：IoTデバイス開発・IT/デザイン/プログラミングによる課題解決 ■ 本件に関するお問い合わせ 合同会社アルコイーリス 石垣支社：〒907-0004 沖縄県石垣市登野城427番地2 2F E-mail：harumassa@gmail.com TEL： 0586-82-1718 担当：吉田晴雅