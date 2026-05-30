高性能ポータブル照明の世界的リーダー Wuben ECL は、新たなフラッグシップモデル WUBEN X1Pro 懐中電灯を正式に発売しました。本製品は12,300ルーメンのEDC懐中電灯で、高出力照明、急速充電、耐久性の高い構造をコンパクトな形状に組み合わせ、プロフェッショナル用途やアウトドア用途での使用に最適です。





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X1Pro 冒険者





ポータブル技術が進化を続ける中、照明の革新も進んでいます。X1Pro は、デュアルビーム出力、アクティブ冷却、USB-C急速充電を1つのデバイスに統合することで、日常携帯(EDC)照明ツールに対する期待値をさらに高めるように設計されています。ポータブル技術が進化を続ける中、照明の革新も進んでいます。X1Pro は、デュアルビーム出力、アクティブ冷却、USB-C急速充電を1台に統合することで、日常携帯用(EDC)照明への期待を拡張することを目的に設計されました。





「X1Pro では、熱安定性や携帯性を損なうことなく、遠距離照射と広範囲照射の両立を可能にするコンパクトな照明ツールを作ることを目標としました」とWubenの製品担当者は述べています。「本モデルは、過酷な環境でも信頼できる照明を必要とするユーザーのために、実用性の高い性能に焦点を当てた製品です。」





「性能こそが X1Pro の本質です」とWUBENブランドマネージャーの田氏は述べています。「これまでで最も高度かつ洗練された懐中電灯であり、あらゆる状況で信頼性とパワーを求めるユーザーのために設計されました。」





X1Pro 冒険者





■デュアルビームシステム

X1Pro の主要な特徴のひとつは、デュアルビームシステムです。





【LED構成】

1 × Cree XHP50.3 HI LED(長距離用スポットライト)

4 × Cree XHP50.3 HD LED(広角用ワイドライト)





【モード別照射性能】

・スポットライトモード：最大照射距離 約410メートル

・ワイドライトモード：広範囲を照らす

・併用モード：最大 12,300ルーメン出力

モードの切り替えは簡単で、状況に応じて素早く対応できます。





最大射程：410メートル





■USB-C急速充電およびモバイルバッテリー機能

X1Pro は、USB-C急速充電(PD3.0)に対応しており、効率的に充電できます。





【主な電源機能】

・最大30Wの急速充電入力

・15Wの出力でリバース充電(モバイルバッテリーとして使用可能)

・内蔵バッテリー容量 9,600mAh





屋外でスマートフォンやGPSを充電する必要がありますか？問題ありません。X1Pro は携帯用のモバイルバッテリーとしても使用できます。





【充電インジケーター】

・赤色：充電中

・青色：充電完了





内蔵の保護回路により、過充電、過熱、短絡から安全に守られます。





持ち運びやすく





■インテリジェントアクティブ冷却システム

高出力の懐中電灯は使用中に大きな熱を発生します。安定した明るさを維持するため、WUBEN X1Pro には内部ファンを備えたアクティブ冷却システムが搭載されています。

内部温度が上昇すると、冷却ファンが自動で作動し、熱を調整して最適な性能を維持します。





【冷却システムの特徴】

・明るさを安定化

・過熱を防止

・内部部品を保護

・LEDの寿命を延長









■ハンズフリー使用のための取付オプション

柔軟な使い方も大きな特長です。





【取付機】

・1/4インチ三脚ネジ：ハンズフリーで使用可能

・オプションの亜鉛合金製自転車マウント：サイクリング時の使用に対応









■日常携帯にWuben X1Pro を選ぶ理由

Wuben X1Pro は、明るさ12,300ルーメンの最強EDC懐中電灯として登場し、単に競合するだけの存在ではありません。





【主な特長】

・アクティブ冷却システム：内蔵の防水ファンが温度を調整し、明るさを長時間安定して維持します。

・デュアルビーム照射システム：独立したスポット照射とワイド照射を切り替え可能

1 × Cree XHP50.3 HI LED(長距離用スポットライト)

4 × Cree XHP50.3 HD LED(広角用ワイド照射)

・高出力：最大12,300ルーメン、照射距離約410メートル。一般的なEDCライトを大きく上回る性能です。

21700型4800mAhバッテリーが2本付属しており、柔軟な使い回しと長時間駆動を実現します。

・高速USB-C充電＋モバイルバッテリー機能

・最大30WのPD急速充電

15Wのリバース充電でスマートフォンなどのデバイスを充電可能

・頑丈なボディ

・IP65の防水性能

1メートル落下耐性

・取付の多様性

・三脚対応

ハンズフリー使用可能な亜鉛合金製自転車マウント





▼公式サイトで購入

https://bit.ly/3PlNrBU





▼Amazonで購入

https://bit.ly/3QWWYQq





最大輝度：12,300ルーメン

30W急速充電・15W逆充電

ツイン電池システム

アクティブ冷却ファン搭載

わずか383g





■WUBENについて

https://bit.ly/3PDnfmn

2016年に設立されたWubenは、性能、耐久性、現代的デザインを兼ね備えた携帯型照明機器の開発を手掛けるイノベーターです。EDC懐中電灯、充電式ライト、アウトドア向けのサイクリング照明システムなど、屋外使用に最適化された製品を提供しています。製品は国際市場に展開されており、アウトドアやユーティリティ用途に適したコンパクトな照明ツールに注力しています。





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