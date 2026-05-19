冷やしてもおいしい、サマーコレクション限定“新感覚のカレタイプチョコレート”が登場！「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」
ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」を、2026年5月20日（水）より、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップにて販売いたします。
※取扱商品は店舗により異なります
「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」
ゴディバ サマーコレクションのテーマは“ニッポンの夏”。
遠い記憶の夏休みをチョコレートのコレクションで表現しました。涼しげに泳ぐ金魚や睡蓮、風鈴、水藻などを描いたボックスが、どこか懐かしい気持ちを呼び起こしてくれます。4種類のチョコレートは冷凍庫で冷やしていただくと、パリパリとしたチョコレートのシェルと、ひんやり冷たいフィリングの食感が楽しめます。「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 4粒入+マルチハンカチセット」は、アソートメント4粒入と、オリジナルのマルチハンカチをセットにしました。ハンカチは50cm四方で使い勝手のよいサイズ。ちょっとしたギフトやご自分用にもぴったりです。
「ゴディバ サマー スペシャルセット」
オリジナルデザインの保冷バッグと、チョコレートのアソートメント 9粒入、G キューブ ミルク 4粒入、ラングドシャクッキー 8枚入が入ったスペシャルセットです。A4サイズの縦型トート仕様の保冷バッグは日常使いにも便利です。オンラインショップでご利用いただけるクーポン付きの「ゴディバ サマー スペシャルセット オンラインショップ限定」もご用意しました。
限定チョコレート
ミルクチョコレート ピーチ
フルーティーなピーチとキャラメルフィリングが入った、ミルクチョコレートのカレ。まろやかなミルクチョコレートとピーチのやさしい甘さが溶け合い、口の中に広がります。トップには、瑞々しいピーチのイラストを描きました。
ミルクチョコレート ヘーゼルナッツガナッシュ
香ばしいヘーゼルナッツガナッシュ入りの、ミルクチョコレートのカレ。やさしいチョコレートの甘さとヘーゼルナッツの深い香りで、奥行きのある味わいが楽しめます。トップには、夏を感じる金魚のイラストを描きました。
ダークチョコレート ソルテッドキャラメル
ソルテッドキャラメル入りの、ダークチョコレートのカレ。ダークチョコレートのコクに、塩が引き立てるキャラメルの甘みがなめらかに溶け合います。トップには、池に浮かぶ涼しげな睡蓮のイラストを描きました。
ホワイトチョコレート レモンガナッシュ
ほのかにジンジャーが香るレモンガナッシュ入りの、ホワイトチョコレートのカレ。ホワイトチョコレートのまろやかな甘さの中に、レモンの酸味が爽やかに広がります。トップにはレモンをイメージしたイラストを描きました。
■「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」
（4粒入、9粒入、12粒入）
■「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 4粒入+マルチハンカチセット」
■「ゴディバ サマー スペシャルセット」
■「簡易保冷ショッパー」
35度の気温下で、アイスパックを30分～1時間長持ちさせる※ことができる紙製簡易保冷ショッパーです。
※35度恒温機内にて試験実施結果に基づく
つきましては、本件記事掲載のご協力をお願いいたします。
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■商品概要
商品名：
「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」
取扱店：
全国のゴディバショップ（https://shop.godiva.co.jp/stores）
GODIVA cafe（https://www.godiva.co.jp/cafe/）
ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）
※取扱店、販売期間は商品により異なります
種類および販売期間／価格（税込）：
「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 4粒入」／1,512円
「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 9粒入」／2,700円
「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 12粒入」／3,564円
「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 4粒入+マルチハンカチセット」／3,410円
2026年5月20日（水）～8月25日（火） （予定）
「ゴディバ サマー スペシャルセット」／5,400円
「ゴディバ サマー スペシャルセット オンラインショップ限定」／5,400円
2026年5月20日（水）～8月25日（火） （予定）
「簡易保冷ショッパー」／165円
2026年6月26日（金）～8月25日（火） （予定）
※数量限定／無くなり次第終了