冷やしてもおいしい、サマーコレクション限定“新感覚のカレタイプチョコレート”が登場！「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」を、2026年5月20日（水）より、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップにて販売いたします。

※取扱商品は店舗により異なります

「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」

ゴディバ サマーコレクションのテーマは“ニッポンの夏”。

遠い記憶の夏休みをチョコレートのコレクションで表現しました。涼しげに泳ぐ金魚や睡蓮、風鈴、水藻などを描いたボックスが、どこか懐かしい気持ちを呼び起こしてくれます。4種類のチョコレートは冷凍庫で冷やしていただくと、パリパリとしたチョコレートのシェルと、ひんやり冷たいフィリングの食感が楽しめます。「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 4粒入+マルチハンカチセット」は、アソートメント4粒入と、オリジナルのマルチハンカチをセットにしました。ハンカチは50cm四方で使い勝手のよいサイズ。ちょっとしたギフトやご自分用にもぴったりです。



「ゴディバ サマー スペシャルセット」

オリジナルデザインの保冷バッグと、チョコレートのアソートメント 9粒入、G キューブ ミルク 4粒入、ラングドシャクッキー 8枚入が入ったスペシャルセットです。A4サイズの縦型トート仕様の保冷バッグは日常使いにも便利です。オンラインショップでご利用いただけるクーポン付きの「ゴディバ サマー スペシャルセット オンラインショップ限定」もご用意しました。



限定チョコレート

ミルクチョコレート ピーチ

フルーティーなピーチとキャラメルフィリングが入った、ミルクチョコレートのカレ。まろやかなミルクチョコレートとピーチのやさしい甘さが溶け合い、口の中に広がります。トップには、瑞々しいピーチのイラストを描きました。

ミルクチョコレート ヘーゼルナッツガナッシュ

香ばしいヘーゼルナッツガナッシュ入りの、ミルクチョコレートのカレ。やさしいチョコレートの甘さとヘーゼルナッツの深い香りで、奥行きのある味わいが楽しめます。トップには、夏を感じる金魚のイラストを描きました。

ダークチョコレート ソルテッドキャラメル

ソルテッドキャラメル入りの、ダークチョコレートのカレ。ダークチョコレートのコクに、塩が引き立てるキャラメルの甘みがなめらかに溶け合います。トップには、池に浮かぶ涼しげな睡蓮のイラストを描きました。

ホワイトチョコレート レモンガナッシュ

ほのかにジンジャーが香るレモンガナッシュ入りの、ホワイトチョコレートのカレ。ホワイトチョコレートのまろやかな甘さの中に、レモンの酸味が爽やかに広がります。トップにはレモンをイメージしたイラストを描きました。

■「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」

（4粒入、9粒入、12粒入）



■「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 4粒入+マルチハンカチセット」



■「ゴディバ サマー スペシャルセット」



■「簡易保冷ショッパー」

35度の気温下で、アイスパックを30分～1時間長持ちさせる※ことができる紙製簡易保冷ショッパーです。

※35度恒温機内にて試験実施結果に基づく



つきましては、本件記事掲載のご協力をお願いいたします。



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■商品概要

商品名：

「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」



取扱店：

全国のゴディバショップ（https://shop.godiva.co.jp/stores）

GODIVA cafe（https://www.godiva.co.jp/cafe/）

ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）

※取扱店、販売期間は商品により異なります

種類および販売期間／価格（税込）：

「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 4粒入」／1,512円

「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 9粒入」／2,700円

「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 12粒入」／3,564円

「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 4粒入+マルチハンカチセット」／3,410円

2026年5月20日（水）～8月25日（火） （予定）

「ゴディバ サマー スペシャルセット」／5,400円

「ゴディバ サマー スペシャルセット オンラインショップ限定」／5,400円

2026年5月20日（水）～8月25日（火） （予定）

「簡易保冷ショッパー」／165円

2026年6月26日（金）～8月25日（火） （予定）

※数量限定／無くなり次第終了