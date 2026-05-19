リカバリーウェアの「VENEX」が、5月20日～6月9日に阪急うめだ本店で期間限定POPUPを開催。

株式会社ベネクス

リカバリーに関するサービスや商品を開発する株式会社ベネクス（所在地：神奈川県厚木市、代表取締役：中村 太一、以下、当社）は、2026年5月20日（水）～6月9日（火）、阪急うめだ本店8階にてVENEX POPUPを開催します。

■早めにスタートしたい、夏の対策。新たな夏季限定『リカバリークール＋』が阪急うめだ本店で初展開

今年の春は、気温が大きく変化したり、風が強い日が続いたりと、体調管理が難しくなっています。夏本番を前にすでに全国的に真夏日を記録するなど、今年も早くから暑さによる体調の変化に、対策の必要性を感じます。そこで今回VENEXから、「夏の日々も快適に過ごすための準備を」というテーマで、2026年5月20日（水）より6月9日（火）までの期間、阪急うめだ本店8階「プロモーションスペース83」にてVENEX POPUPを開催します。

今年4月に発売したばかりの、コットンのやわらかさと涼しげな風合い、接触冷感で快適性を実現した夏季限定リカバリーウェア『RECOVERY COOL＋（リカバリークールプラス）』シリーズをはじめ、思わず触れたくなるVENEXおすすめのアイテムを多数展開します。さらに、本POPUP限定の購入者先着特典の配布や、後半の5月27日（水）～6月9日（火）にはランダムでVENEXオリジナルノベルティが当たるカプセルトイに参加できる企画も実施予定です。

日々のケアが要となるこれからの季節に、毎日着るものだからこそ、こだわりたい。皆様が夏も元気に過ごし、楽しめるよう、ソリューションを提案し続けます。当社は今後も、季節や着用シーンに合ったリカバリーウェアの開発を進めてまいります。

【POPUP概要】

◆開催期間： 2026年5月20日（水）～2026年6月9日（火）

◆開催場所： 阪急うめだ本店8階 プロモーションスペース83

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7

電話番号：06-6361-1381

営業時間：10:00-20:00

◆購入者限定特典：

１.5月20日（水）～5月26日（火）の期間中、22,000円（税込）以上ご購入で、

『VENEXオリジナルスリープカバー』を先着30名様にプレゼントします

VENEXオリジナルスリープカバー

２.5月27日（水）～6月9日（火）の期間中、22,000円(税込)以上のご購入毎に1回、

はずれなしの「VENEXオリジナルノベルティカプセルトイ」へ参加いただけます

※なくなり次第終了となります

※ノベルティのカラーやアイテムはお選びいただけません

〈展開商品紹介（一部）〉

独自開発のナノプラチナなどの鉱物を練り込んだ特殊繊維「PHT」が休養環境をサポートするVENEXリカバリーウェアは、その素材による機能性はもちろん、休養シーンに寄り添ったデザインや素材開発で、快適性を追求しています。季節に合わせた展開も充実しており、今回のPOPUPで展開する、『RECOVERY COOL+』は、涼しさと天然素材ならではの風合いを両立させた夏季限定シリーズです。その他にも、定番のラインナップも展開。糸づくりから取り組むVENEXのリカバリーアイテムをご体験ください。

●RECOVERY COOL+

接触冷感と通気性で夏を快適に過ごすために開発した、VENEXの夏季限定リカバリーウェア。目指したのは夏に着たくなる清涼感と着ごこち。コットンを使用し肌当たりの良いシャリ感と天然素材ならではのやわらかさを両立した生地に包まれてみませんか。

【ベネクスについて】

健康のための３大要素「運動」「栄養」「休養」の中で、パフォーマンスを向上させるために必要な「休養」に着目。主力商品である休養時専用ウェアをはじめとするリカバリーサポート商品の開発、製造、販売、およびリカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発などを行っています。創業は「床ずれ予防マットレス」を開発、販売する介護用品メーカーとしてスタート。現在は、休養学に基づいたリカバリーに関わる商品開発を行っています。

「ヒトが本来持っている自己回復力を最大限に発揮させること」をコンセプトに、東海大学、神奈川県、当社との産学公連携事業により誕生したウェアは、エビデンス（科学的根拠）の取得や安全性を重視した開発を行い、「休養時専用ウェア」として2010年2月の発売以降、疲労回復や安眠のサポートを目的として日本代表選手らスポーツ関係者はじめ多くの方に愛用されています。現在は、豊富な商品展開を行い、全国の主要百貨店やオンラインショップで販売。これまでにシリーズ累計240万着（2026年3月初旬時点）の販売実績を記録するヒット商品となっています。

【株式会社ベネクス 概要】

法人名： 株式会社ベネクス

代表： 代表取締役 中村 太一

所在地： 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

電話： 046-200-9288

設立： 2005年9月30日

事業内容： リカバリーサポート商品の開発、製造、販売

リカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発など

ホームページ：https://www.venex-j.co.jp/