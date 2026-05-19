「民生委員・児童委員の日」に合わせた沖縄アリーナ社の活動

沖縄アリーナ株式会社

沖縄アリーナ株式会社では、昨年度に続き、5月12日の「民生委員・児童委員の日」に合わせ、地域福祉活動への理解促進および周知啓発を目的として、沖縄サントリーアリーナにてライトアップおよびウェルカムビジョン掲出を実施いたしました。

民生委員・児童委員の皆様は、地域住民に最も身近な相談相手として、高齢者・子ども・子育て世帯・障がいのある方々など、幅広い地域課題に寄り添いながら活動されています。

沖縄アリーナ株式会社としても、地域とつながるアリーナ運営を目指す中で、本取り組みの趣旨に賛同し、昨年度から継続して沖縄市と連携した周知啓発活動を実施しております。

また、5月12日（火）のセレモニーには、琉球ゴールデンキングスのマスコット「ゴーディー」も参加し、民生委員・児童委員の皆様や地域の皆様との交流を通じて、会場に笑顔と賑わいを創出しました。

■ ライトアップ実施概要

実施日：2026年5月12日（火）

カラー：グリーン



■ ウェルカムビジョン掲出概要

実施期間：2026年5月12日（火）～5月15日（金）

掲出内容：

「5月12日は、『民生委員児童委員の日』 ～支えあう 住みよい社会 地域から～」

今後も沖縄アリーナ株式会社では、スポーツ・エンターテインメントのみならず、地域社会と連携した啓発活動や地域貢献活動に継続して取り組み、誰もが安心して暮らせる地域づくりへ貢献してまいります。



民生委員・児童委員とは

地域住民に最も身近な相談相手として、生活や子育て、高齢者支援、福祉に関する様々な相談に寄り添いながら活動されている方々です。厚生労働大臣から委嘱を受け、それぞれの地域において見守り活動や行政・福祉機関との橋渡し役を担い、誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組まれています。また、児童委員として、子どもや子育て家庭への支援・見守り活動も行っています。