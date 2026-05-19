早めの熱中症対策！専門家がお勧めする「おふろde暑熱順化アクション」を全国で本格的に始動！

一般社団法人ジャパンデザイン早めの熱中症対策「おふろde暑熱順化」

熱中症予防声かけプロジェクト事務局（一般社団法人ジャパンデザイン：所在地：東京都渋谷区、事務局長/社会起業家：山下太郎）は、長く暑い夏が予想されるこの夏から、気軽に出来る早めの熱中症対策として「おふろde暑熱順化アクション」を官民一体で推進します！

本格的に暑くなる前の熱中症対策としての暑熱順化の重要性は、様々なメディア媒体を通じて提唱されています。しかし、かるく汗をかける運動やストレッチなどがメインで推奨され、また2週間ほど続けて実施する必要がある事などの理由から、中々重要だとはわかっていても、多くの方が継続的に暑熱順化アクションを実行できないという課題もあります。



そこで、熱中症予防声かけプロジェクトは、気軽にできる暑熱順化アクションとして「おふろde暑熱順化アクション」をこの5月から、全国各地の自治体や企業民間団体そして国民の皆様と連携して推進してまいります。

お風呂のスペシャリストの解説

「おふろde暑熱順化」専用サイトでは、熱中症対策の専門家で救急専門医で熱中症のスペシャリストでもある三宅康史先生や、入浴の専門家で温泉療法専門医の早坂信哉先生からのアドバイスなども学ぶことができます。さらに本啓発活動の応援企業である花王株式会社と連携し、お風呂の基礎知識を学べる「ヘルスケアナビ」サイトとも連携し、入浴に関する知識を高めて頂き気軽にできるお風呂での暑熱順化アクションを推進しております

熱中症の専門家の解説

また、「おふろde暑熱順化アクション」は、既に全国35度道府県92自治体が参加して頂き、専用のポスターや応援企業の花王株式会社から無料で提供を受けた炭酸入浴剤「バブ」を各参加自治体のセミナーやイベントなどで配布して頂いております。

今後は、賛同自治体や賛同企業団体にも専用ポスターなどを提供し、賛同会員の皆様の活動をサポートする事で気軽に出来る早めの熱中症対策アクションとして「おふろde暑熱順化アクション」を全国的に広め、暑熱順化を啓発し熱中症による被害者を少なくする活動を官民一体で推進してまいります。

また、下記専用サイトから誰でも啓発ポスターをダウンロードする事が可能となります。

是非、この時期に早めの熱中症対策である「おふろde暑熱順化アクション」を実施して、長く暑い夏に備えてください。

おふろde暑熱順化専用サイトURL：https://hitosuzumi.jp/ofurodesyonetu