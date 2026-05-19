「SANDY LIANG × PORTER」が数量限定で再入荷します。

株式会社 吉田

ニューヨークを拠点とするブランド「SANDY LIANG （サンディー・リアン）」。

Sandy Liang氏によって設立されたSANDY LIANGは、幼少期の記憶や街の日常風景から着想を得た、ノスタルジックで遊び心のあるデザインが魅力のブランドです。アウターウェアをルーツに、レザーやシアリングなど上質な素材と繊細なディテールを用いながら、90年代的なシルエットやカラーリング、そして時にはコミックのようなウィットに富んだ要素も取り入れています。

彼女がデザインする“記憶”には独自のラグジュアリーとタイムレス、さりげないユーモアが息づき、見る楽しさ、触れる豊かさ、そして日常に溶け込む親しみやすさを兼ね備えています。

本コラボレーションでは、PORTERの人気アイテムをミニサイズにアレンジし、SANDY LIANGらしいチャーミングなデザインを融合。顔文字からインスピレーションを受けたハートやダイヤ、星のモチーフと、動物の肉球などの愛らしいシンボルを繊細に表現しています。このオリジナル生地は、日本で古くからジャカード織物を生産している職人が手掛けています。

再入荷日

2026年5月20日(水)

再入荷店舗

・PORTER OMOTESANDO

・PORTER TOKYO

・PORTER OSAKA

・吉田カバンオフィシャルオンラインストア

再入荷アイテム・MUFFIN BAG\79,200（tax included）・LOAF BAG\59,400（tax included）・TOAST BAG\53,900（tax included）※BISCUIT COIN PURSEの展開はございません。

※店頭でのご購入をご希望のお客様は、抽選による入店案内とさせていただきます。

※吉田カバンオフィシャルオンラインストアではPM12:00（正午）頃から発売します。

※購入をご希望のお客様は、下記Instagramアカウントのご案内を必ずご確認の上ご来店ください。

※入場整理券はご購入をお約束するものではございません。

※その他商品につきましては、通常通りご入場およびご購入可能となります。

※完全数量限定のため在庫がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

■抽選による入場整理券配布についてのご案内については、Instagramアカウントをご確認ください。

@porter_yoshida_co.official(https://www.instagram.com/porter_yoshida_co.official/) ＠porter_flagship_store(https://www.instagram.com/porter_flagship_store/)

吉田カバンオフィシャルオンラインストアはこちら(https://www.yoshidakaban.com/product/series/350461.html)

問い合わせ先

PORTER OMOTESANDO

03-5464-1766