安全関連プロジェクト向けの認証を取得：ベクターの開発およびテスト用プラットフォーム「CANoe」

ベクター・ジャパン株式会社

シュツットガルト（ドイツ）2026年5月12日 - Vector Informatik GmbH（ベクターグループ本社、在ドイツ、以下ベクター）の「CANoe」は、TUV SUDの安全認証を取得し、安全関連システムの開発およびテストに使用できる第三者機関による検証済みツールとなりました。この認証は、IEC 61508、ISO 26262 (Automotive)、IEC 62304 (MedTech)、EN 50716 (Railway) に準拠した開発プロセスにおいて、CANoeの使用が適していることを証明するものです。CANoeを使用することで、ツール認定に向けたエビデンスの作成や監査準備にかかる工数を削減し、投資の確実性を向上させるとともに、ツール関連の安全性を保証する、信頼性のある基盤を構築できます。

ベクターの開発およびテストツール 「CANoe」が安全認証を取得。自動車、医療技術、鉄道分野の安全関連システムにおけるツール認定の工数を削減（画像提供元：Vector Informatik GmbH）

この認証は、CANoeのコア機能領域をカバーしています。これには、通信フローの解析、仮想システムと実システムの自動テスト、シミュレーション、診断、ターゲットに対するフォールトインジェクションおよびレスポンスの解析を目的とした刺激機能も含まれます。TUV SUDは、CANoeが安全関連の開発で使用されるT2分類のオフライン支援ツールとして必要な要件を満たしていることを承認しました。

認証取得済みツールを使用することは、プロジェクト業務の大幅な負荷軽減につながります。第三者による評価がすでに行われているため、ツール認定に伴う工数を大きく減らすことができます。同時に、CANoeは安全関連プロジェクトにおける規制要件へのコンプライアンスをサポートし、リスクを最小化するための検証済みツールであるため、計画の信頼性も向上します。特にこれは、製品のライフサイクルが長期にわたる場合には重要な要素となります。

ベクターのCANoe、CANoe MedTech、CANoe Server Edition、CANoe MedTech Server Editionの4製品が認証を取得しており、IEC 61508およびEN 50716における安全度水準（Safety Integrity Level, SIL）の全レベル、ISO 26262における自動車用安全度水準（Automotive Safety Integrity Level, ASIL）の全レベル、IEC 62304におけるソフトウェア安全クラスの全レベルに対応しています。

ベクターは、今後もCANoeの安全認証を定期的に更新していく予定で、製品バージョンが各種の安全標準規格の厳しい要件を満たすよう、継続的に再認証を取得していきます。そして、安全関連のソフトウェアや組み込みシステムの開発およびテストにおいて、ユーザーが長期にわたって活用できる、将来を見据えたツールを提供してまいります。

自動車、医療技術、鉄道分野で使用可能なベクターの開発およびテストツール「CANoe」が、安全認証を取得（画像提供元：Vector Informatik GmbH）ベクターの開発およびテストツール「CANoe」は、基礎規格であるIEC 61508に加え、自動車分野のISO 26262、医療技術分野のIEC 62304、鉄道分野のEN 50716の認証を取得（ 画像提供元：Vector Informatik GmbH）

CANoeの詳細はこちら :https://www.vector.com/jp/ja/products/products-a-z/software/canoe/

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ベクターについて

Vector Informatik GmbH（ベクターグループ本社、在ドイツ、以下ベクター）は、Software-Defined System（SDS／ソフトウェア・デファインド・システム）の開発とネットワーク化のためのソリューションを提供するリーディングカンパニーであり、お客様の信頼あるパートナーとして実績を重ねています。ベクターは35年以上にわたり、世界中のメーカーならびにサプライヤーをサポートし、最高基準の機能性、安全性、サイバーセキュリティ、効率性を備えた複雑な電子製品の開発プロジェクトを成功に導いてきました。主に自動車分野において、また近年は医療技術、IoT、鉄道、航空宇宙の分野でもベクターのソリューションが活用されています。ベクターの製品ポートフォリオの核を成すのは包括的なソフトウェアエコシステムで、ツール、組み込みソフトウェア、クラウドサービス、エンジニアリングの専門知識を高パフォーマンス開発環境にシームレスに統合することができます。卓越した技術力、そしてお客様とパートナー企業との緊密なコラボレーションを軸に、ベクターは複雑な課題をシンプルにし、開発を加速し、将来を見据えたイノベーションを可能にするカスタマイズされたソリューションを提供しています。

独立系企業として世界に32拠点、4,500名以上の従業員を擁し、2024年には10億ユーロを超える売上を達成しました。本社はドイツのシュツットガルトにあり、オーストリア、ブラジル、中国、フランス、インド、イタリア、日本、韓国、ルーマニア、スウェーデン、スペイン、イギリス、アメリカに支社を展開しています。