【関西で爆売れ！】24時間自動で売上げ拡大！次世代自販機スマラピ『PickMe!Case』！！

株式会社キュリエ

■関西エリア旗艦設置場所

2026年5月には、関西エリアの旗艦設置場所であるヨドバシカメラ マルチメディア梅田に設置。同店での滑り出しは好調で、5月1日～6日のゴールデンウィーク期間中には、予想を上回る爆発的な売上を記録した。 ヨドバシカメラ マルチメディア梅田での好調な実績を踏まえ、さらなる設置拡大を目指し、全国各地への展開を検討している。

■展示会出展情報

2026年6月24日(水)から26日(金)まで開催の「第29回 ライフスタイルWeek TOKYO【夏】」への出店も決定。設置場所の拡大に向けた商談を積極的に受け付けているため、ぜひこの機会をお見逃しなく。

来場者登録(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1680797972140895-FCS)

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■ターゲット

訪日外国人（インバウンド）による「日本の思い出づくり」需要や、観光地を訪れる国内観光客の記念品需要など、自分でデザインできるオリジナルスマホケースへのニーズは大きく広がっている。

株式会社キュリエは、PickMe!Caseのさらなる成長に確かな手応えを感じながら、事業を推進している。

■スマラピに関する記事一覧

https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=searchkey&search_word=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%83%94&search_pattern=1(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=searchkey&search_word=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%83%94&search_pattern=1)

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本件に関するお問い合わせ先

株式会社キュリエ 担当：井上

電話：03-6304-5077

Instagram：https://www.instagram.com/sumarapi_official/

スマラピHP：https://sumarapi.jp/

企業URL：https://qrie.jp/