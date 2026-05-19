SEO/SXO分析ツール「Amethyst」、検索パフォーマンスやアクセス解析のデータをAIから扱える「Amethyst MCP」を提供開始

株式会社JADE

株式会社JADE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東周晃）は、自社開発・提供するSEO/SXO分析ツール「Amethyst（アメジスト）」において、ClaudeやCursorなどのAIから直接 Amethyst のデータや分析機能を呼び出せる「Amethyst MCP」の提供を2026年5月13日に開始しました。普段使っているAIのチャット画面から、検索パフォーマンスやアクセス解析のデータに直接アクセスし、取得から分析・考察までを一つの会話のなかで進められる仕組みです。

【関連リンク】

■ Amethyst MCPとは

- Amethyst公式サイト：https://amethy.st/- リリースノート：https://amethy.st/ja/release-notes/20260513/- Amethyst MCP クイックスタートガイド：https://docs.amethy.st/ja/quickstart/mcp/

Amethyst MCPは、AIクライアントからModel Context Protocol（MCP）を通じて Amethyst のデータや分析機能を扱える仕組みです。MCPは、AIと外部ツールを接続するためのオープンなプロトコルで、Claude Desktop・Claude Code・Cursor・Codexなど主要なAIクライアントが対応しています。 AIとの会話画面から、クロールやインデックスの状況、検索パフォーマンス、ユーザー行動などの検索データを取得・分析できるため、データ取得から分析・考察までを一つの会話のなかで完結できます。

■ いつものAIに話しかけるだけ。検索データ分析の主な使い方

普段使っているAIのチャット画面から、たとえば以下のような操作が可能です。

1. 検索パフォーマンスの確認

「先週クリック数が伸びたページのTOP10を教えて」「先月から順位が下がっているクエリを一覧で出して」など、自然な言葉でデータを呼び出せます。

2. データの考察・分析

取得したデータについて、そのままAIに「共通点を分析して」「次に取るべきアクションを提案して」と続けて聞けます。

3. 複数のサイト・期間の比較

「先月と今月で、流入が増えたページと減ったページを比較して」のような、複雑な条件の比較もチャットで完結します。

■ Amethyst MCPの主な特長

自然言語で問いかければ、すぐにパフォーマンスがビジュアライズされますクロール・インデックス状況も、チャットで問いかけるだけでトレンドが把握できます

1. 主要MCPクライアントに対応

Claude Desktop・Claude Code・Cursor・Codexなど、MCPに対応した各種AIクライアントから利用できます。

2. 検索データを横断的に扱える

クロールやインデックスの状況、Google検索からの流入パフォーマンス、サイト訪問者の行動データなど、検索データを横断的に取得・分析できます。

3. クロスプラットフォーム対応

macOS・Linux・Windowsのいずれでも利用可能。Node.js 20以降が動作する環境であれば、OS別のパッケージは不要です。

4. OAuthによる安全な認可

初回利用時にブラウザでOAuth認可を行い、許可するワークスペースを選択。安全に接続できます。

■ 今後の展開

現在はローカルにダウンロードして利用する形式での提供ですが、今後はより手軽に接続できるリモートMCPの提供も準備しています。あわせて、ターミナルからAmethystの機能を扱うCLI（コマンドラインインターフェース）についても、今後のローンチに向けて整備を進めています。

■ ご利用について

Amethyst MCPは、Amethyst をご契約のユーザー向けに提供しています。詳細なセットアップ手順は、クイックスタートガイドをご覧ください。

Amethyst MCP クイックスタートガイド：https://docs.amethy.st/ja/quickstart/mcp/

リリースノート：https://amethy.st/ja/release-notes/20260513/

■ Amethystについて

「Amethyst（アメジスト）」は、株式会社JADEが開発・提供するSEO/SXO分析SaaSです。Google Search Console・Google Analytics 4・BigQueryと連携し、クロールやインデックス状況の調査、検索パフォーマンス分析、ユーザー行動分析の3つの軸からWebサイトを多角的に分析できます。2026年3月にはチャット形式でデータ分析・操作が行えるAI機能「Amethyst AI」も正式リリースしました。

公式サイト：https://amethy.st/

■ 株式会社JADEについて

株式会社JADEは、検索エンジンと検索体験の最適化を通じて、企業のWebマーケティングを支援する企業です。コンサルティング事業と、自社SaaS「Amethyst」の開発・提供を行っています。

【会社概要】

社名：株式会社JADE

本社所在地：東京都千代田区

代表取締役社長：伊東周晃

事業内容：Webコンサルティング、SaaS開発

設立：2019年

HP：https://ja.dev/

【報道関係の方からのお問い合わせ先】

株式会社JADE

TEL：03-6206-8807

MAIL：info@ja.dev

Webサイト：https://ja.dev/contact