【WiMAX 8社満足度調査】総合スコア1位はBroad WiMAX、推奨意向1位はUQ WiMAX─利用者233名を5軸＋NPSで分析

株式会社ALL CONNECT

通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井宏太・本社：福井県福井市）が運営する通信メディア「オールコネクトマガジン(https://all-connect.co.jp/magazine/)（https://all-connect.co.jp/magazine/）」は、2026年4月に実施したモバイル系WiFi口コミ満足度調査(https://all-connect.co.jp/magazine/review/)（有効回答1,000名）の中から、WiMAXカテゴリ8サービス・利用者233名分のデータを抽出し、サービス別・属性別に満足度を分解した調査レポートをまとめました。

「同じWiMAX」と一括りに語られがちな8社の評価を、5軸（速度・料金・安定性・サポート・特典）＋NPS（推奨意向）で比較したところ、総合スコア1位はBroad WiMAX（3.32）、推奨意向（NPS）1位はUQ WiMAX（+1.1）と、見る指標によってトップが入れ替わる結果となりました。属性別に見ると、年代・居住形態・乗り換え経験によっても評価傾向は明確に分かれます。

本レポートではWiMAX 8社それぞれの強みと弱みを、信頼区間つきで提示します。なお、Broad WiMAXは本サイト運営元（株式会社ALL CONNECT）が取扱代理店として販売しているサービスですが、集計やスコアへの重み付けは行っていません。

【WiMAX 8社満足度調査 サマリー】

・総合スコア（5軸平均）

◦1位 Broad WiMAX 3.32（n=27）／2位 UQ WiMAX 3.21（n=91）／3位 5G CONNECT 3.20（n=11）



・NPS（推奨意向）

◦8社中プラス（推奨者超過）はUQ WiMAX +1.1とDTI WiMAX +16.7のみ。Broad WiMAXは -11.1で4位



・サポート評価

◦1位 Broad WiMAX 3.48／2位 DTI WiMAX 3.33／3位 UQ WiMAX 3.25。最下位 Vision WiMAX 2.50と、サポート満足度の差は最大0.98ポイントに及ぶ



・属性別の傾向

◦20代・賃貸マンション層・他社モバイルWiFiから乗り換えた層では Broad WiMAX が点推定値1位

◦30代では GMOとくとくBB WiMAX、50代では BIGLOBE WiMAX、60代では UQ WiMAX が1位と、年代によってトップが入れ替わる



・注意点

◦サンプルサイズ最大はUQ WiMAX（n=91）。Broad WiMAX含む他社はn=6～45で、上位サービス間の差は95%信頼区間が重なる場合も多く、断定ではなく傾向として読む必要がある





【調査概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/207_1_c78fb3b0bd37b40f3f101ff73491befe.jpg?v=202605190551 ]

WiMAX 8社・5軸評価の総合ランキング

WiMAX 8社の利用者233名に、5軸（速度・料金・安定性・サポート・特典）それぞれを1～5点で評価してもらい、その単純平均を「総合スコア」として集計しました。サンプルサイズはUQ WiMAXが91名と突出しており、他社は6～45名のレンジです。

各値は5点満点。NPSは「-100～+100」の範囲で、プラスが推奨者超過。※印は本サイト運営元（ALL CONNECT）の取扱サービス。

総合スコアでは Broad WiMAX が3.32で1位、続いてUQ WiMAX 3.21、5G CONNECT 3.20と続きます。Broad WiMAXは速度（3.44）・サポート（3.48）・特典（3.22）の3軸でカテゴリ最高となり、料金・安定性も上位グループに位置しています。

一方で、推奨意向（NPS）ではUQ WiMAXが+1.1で1位、Broad WiMAXは-11.1で4位と、評価軸を変えると順位が入れ替わります。NPSは「実際に他人に薦めたいと思うか」を問う指標で、満足度スコアとは別の角度で「利用者の本音」を捉えます。

また、サンプルサイズに大きな差があるため、上位サービス間（Broad WiMAX 3.32 vs UQ WiMAX 3.21）の差は95%信頼区間が重なるレンジであり、統計的に「Broad WiMAXがUQ WiMAXより有意に高い」と断定できる差ではない点には注意が必要です。本レポートでは点推定値の差を「傾向」として扱います。

・総合スコア1位はBroad WiMAX（3.32）、推奨意向1位はUQ WiMAX（NPS +1.1）と、評価軸でトップが入れ替わる

・UQ WiMAXはn=91と突出し、評価が安定して読める。他社は6～45名でばらつきがあり、解釈には注意が必要

・Broad WiMAXは速度・サポート・特典の3軸で1位だが、上位サービス間の差は統計的有意ではない

サポート満足度ランキング ─ 1位と最下位で0.98ポイントの差

5軸の中でサービス間の差が最も大きかったのが「サポート」でした。1位のBroad WiMAX（3.48）と8位のVision WiMAX（2.50）では 0.98ポイントの差があり、5軸の中で最大の格差となりました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/207_2_b4045219f9debdcfb7231267fcf9bfdc.jpg?v=202605190551 ]

速度や料金はWiMAX規格上どのプロバイダでも大きな違いが出にくい一方で、サポート品質はプロバイダによって明確に差がつく領域です。問い合わせ窓口の対応速度・契約変更時のオペレーションなど、プロバイダ独自の運用が利用者の評価に直結していることが伺えます。

サンプルサイズが小さいDTI WiMAX（n=6）の評価には信頼区間の広さに留意が必要ですが、回答数が一定数あるサービス間で見ても、Broad WiMAX（n=27）3.48 と GMOとくとくBB WiMAX（n=35）2.94 では 0.54ポイントの差があり、こちらは比較的明瞭な差として読み取れます。

推奨意向（NPS）ランキング ─ 「他人に薦めたいか」で見るとUQ WiMAXが1位

NPS（Net Promoter Score：推奨意向）は、「友人や家族に薦めたいか」を5択で聞き、推奨者比率から批判者比率を引いた値（-100～+100）です。総合スコアが「自分にとっての満足度」を測るのに対し、NPSは「他人に薦めるほど良いと感じているか」を測ります。

DTI WiMAXはn=6で信頼区間が広い点に留意。

サンプルサイズn=6のDTI WiMAXを除けば、n=10以上のサービスでNPSがプラスなのはUQ WiMAXのみでした。回答数91名と突出して多い中で+1.1を維持している点は、評価が安定していることの裏付けにもなります。

Broad WiMAXは総合スコア・サポート評価で1位ながら、NPSは-11.1で4位。「契約して使ってみての満足度は高いが、積極的に他人に薦めるほどではない」という温度差が読み取れます。これは契約手続きや解約時のオペレーション、料金プランの説明体験など、契約周辺の体験要素が影響している可能性があります。

属性別に見るWiMAX満足度 ─ 「使い手」によって最適は変わる



同じWiMAXでも、利用者の属性（年代・居住形態・乗り換え経験・利用用途）によって満足度の傾向は明確に変わります。ここでは特徴的な5つの軸で、サンプルサイズn=5以上のセグメントに絞って総合スコア1位を集計しました。

年代別の総合スコア1位

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/207_3_3fa7031284738f9505657fbde9f90bde.jpg?v=202605190551 ]

10代・20代の若年層ではBroad WiMAXがトップに立つ一方、30代以上では各社がそれぞれの年代で1位となり、年代別の最適解は分散しています。特に60代でUQ WiMAXが3.51と高評価を獲得しているのは、長年運営されているブランドの安心感が影響している可能性があります。

居住形態別の総合スコア1位

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/207_4_3e203faeaec2ec9cccfc2e23f769833a.jpg?v=202605190551 ]

賃貸マンション層（n=9）ではBroad WiMAXが全6軸で1位（速度3.89・料金3.56・安定性3.67・サポート3.44・特典3.67・総合3.64）と、唯一全方位で首位を獲得しています。一方、持ち家マンションではUQ WiMAX、持ち家一戸建てではGMOとくとくBB WiMAXが安定性軸で支持されており、住まいの環境によって評価軸が変わることが見て取れます。

切り替え元別の総合スコア1位

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/207_5_bb3d022cb9fd148268a85ec87dee0c41.jpg?v=202605190551 ]

他社モバイルWiFiからの乗り換え層では、Broad WiMAXのサポート評価が4.00（5点満点）と全カテゴリ最高値を記録しました。乗り換え経験者は前のサービスとの比較ができるため、サポート品質の差をシビアに評価する傾向があります。逆に「初めての契約」層ではGMOとくとくBB WiMAXが安定性で支持を集めており、新規層へのアプローチで差が出ているようです。

利用用途別の総合スコア1位

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/207_6_d629e762c5dc27362faa4d771fbcff39.jpg?v=202605190551 ]

用途別ではテレワーク・SNS・Web閲覧でBroad WiMAX、動画視聴・オンラインゲームでGMOとくとくBB WiMAX、オンライン会議・オンライン学習でUQ WiMAXが1位と、用途によって最適サービスが分かれる結果となりました。テレワーク用途でBroad WiMAXが速度3.75・サポート3.75と高評価なのは、業務利用での問い合わせ対応のしやすさが影響していると考えられます。

・「同じWiMAX」でも年代・居住形態・乗り換え経験・用途で最適サービスは変わる

・20代・賃貸マンション層・他社モバイルWiFi乗換層・テレワーク用途では Broad WiMAX が点推定値1位

・30代・動画視聴・オンラインゲーム用途は GMOとくとくBB、40代・60代・オンライン会議・オンライン学習は UQ WiMAX が支持される

・各セグメントのサンプルサイズは小さいため（n=5～18）、CIの広さに留意して「断定」ではなく「傾向」として読む

サービス別ハイライト ─ 各社の「強み」と「留意点」



各社のサンプルサイズと評価傾向から、それぞれの強い軸と留意点を一覧化しました。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/207_7_865c861eeb87b7b1240bb1c3c92839f3.jpg?v=202605190551 ]

n=サンプルサイズ。

サンプルサイズが大きい上位3社（UQ WiMAX、BIGLOBE WiMAX、GMOとくとくBB WiMAX）は評価傾向の信頼性が比較的高く、それ以下のサービスはn=6～27のため信頼区間が広く、点推定値は参考値として扱う必要があります。各社の「強み軸」と「弱み軸」が明確に分かれており、自分の重視するポイントに応じて選び分ける材料として活用ください。

解釈の限界とデータ公開について

本レポートを読む際の注意点を5つの観点で整理します。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/207_8_edbc07e8f7d1dfad24742034bae99c29.jpg?v=202605190551 ]

まとめ：「どのWiMAXが最適か」は使い手次第

WiMAX 8社・利用者233名の満足度を5軸＋NPSで分解した結果、「同じWiMAXでも、見る指標と利用者の属性によって最適サービスは変わる」ことが明らかになりました。

・「総合的な満足度」を重視する

→ Broad WiMAX（3.32）／UQ WiMAX（3.21）が点推定値で上位

・「他人に薦められる安心感」を重視する

→ UQ WiMAXがNPS +1.1で唯一プラス圏（n≧10）

・「サポートの手厚さ」を重視する

→ Broad WiMAX 3.48が最高、次いでUQ WiMAX 3.25

・「安定性」を重視する

→ GMOとくとくBB WiMAX 3.40 / UQ WiMAX 3.33が上位

・20代・賃貸マンション・テレワーク用途・他社モバイルWiFiからの乗り換え

→ Broad WiMAXが点推定値で上位（ただしCIの重なりに留意）

・30代・動画視聴・オンラインゲーム・持ち家一戸建て

→ GMOとくとくBB WiMAX

・40代・60代・オンライン会議・オンライン学習

→ UQ WiMAX

本調査の目的は、特定サービスの優位性を主張することではなく、「使い手の属性によって満足度の傾向が変わる」という事実を可視化することにあります。読者の方には、自分の年代・居住形態・利用用途と照らし合わせ、参考の一つとしてご活用いただければ幸いです。

全データ（個票・集計CSV・JSON）はCC BY 4.0ライセンスで以下のリンクから無償ダウンロードいただけます。

関連リンク

・口コミ満足度ライブラリ(https://all-connect.co.jp/magazine/review/)（個票データ・集計データの公開ページ）

・調査データライブラリ(https://all-connect.co.jp/magazine/data/)（CSV・PDF形式での全公開データ）

・スピードテスト(https://all-connect.co.jp/magazine/speed-test/)（実速度を測定して比較）

「オールコネクトマガジン」について

https://all-connect.co.jp/magazine/

オールコネクトマガジンは、株式会社ALL CONNECTが運営する通信関連の情報メディアです。



“むずかしくて選びづらい”通信の世界を、わかりやすく整理・解説することを目的に立ち上げました。

スマートフォン、格安SIM、光回線、WiFiなどの通信サービスに関して、料金や速度の比較、最新キャンペーン、サービスの選び方や活用法などを幅広く取り上げています。

日々の暮らしをより快適で豊かにするため、信頼性の高い情報を提供し、読者が安心してサービスを選択できるよう支援しています。

会社情報

株式会社 ALL CONNECT（オールコネクト）

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/207_9_e463523160fdc750f40a0082e89f4a75.jpg?v=202605190551 ]