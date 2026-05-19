厚生労働省、エンの『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』で「総合職」など9職種20名以上を一斉公募

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2026年5月18日（月）より、厚生労働省の『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）を開始しました。当社が運営する採用支援サービスを通じ、「総合職」など9職種を公募します。下記、本プロジェクト概要と厚生労働省 大臣官房人事課長 長良健二氏のコメントを紹介します。

募集詳細・特設ページはこちら :https://www.enjapan.com/project/mhlw_2026/

プロジェクト概要

「ひと、くらし、みらいのために」というミッションのもと、「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を目指す厚生労働省。医療、福祉、雇用、年金など、人の一生と密接に関わる分野で政策を推進しています。少子高齢化や人口減少など、社会構造が大きく変化し、抱える課題が多様化している昨今。変化に対応できる強靭な組織を作るため、同省が注力するのが民間出身者の採用です。これまでコンサル、メーカー、金融、メディア、航空、地方行政など多様なバックグラウンドを有する人材を省独自に採用し、省内に外部の知見を取り入れてきました。

今後もこうした動きを加速させるため、今回、エン協力のもと広く人材を募ります。公募するのは、ジョブローテーションを経て、幹部候補として多様な分野で政策立案などを行なう「総合職（課長補佐級・係長級）」。そして、雇用、健康増進、医療保険、年金、福祉、管理部門など、分野特化で政策の実行を担う計7職種の「一般職」。計9職種で20名以上を募集します。

また、省独自の選考試験として、一般的な国家公務員試験で課される教養試験や専門試験といった筆記試験を免除。面接などを用いた一般企業に近い形で選考を実施し、幅広い人材からのエントリーを募ります。エンは『ミドルの転職』『アンビ（AMBI）』『エン転職』といった求人サービスを通じて募集をサポート。人材の採用を一貫して支援します。約1億2000万人の一生を、政策を通じて支える。そんな志ある方からのご応募をお待ちしています。

厚生労働省 大臣官房人事課長 長良 健二氏 コメント

厚生労働省は、「ひと、くらし、みらいのために」をキーワードに、医療、福祉、雇用、年金など、国民の人生のあらゆるステージに関わる政策を所管しています。

一人ひとりの日々の暮らしに寄り添いながら、少子高齢社会や労働市場のあり方といった国家的課題にも向き合っていく。ミクロとマクロ両方の視点を持ち、日本の未来のために今なすべきことにまっすぐに取り組むことができることが、厚生労働省の魅力です。

厚生労働省が直面する課題は、価値観やライフスタイルの多様化に応じて、複雑多岐にわたります。こうした多種多様な課題を解決するため、様々な知識、経験、考えを持つ方に、民間企業等で培った経験を活かし、是非力を合わせていただきたいと考えています。

「ひと、くらし、みらいのために」働く。その使命に共感し、共に挑戦してくださるあなたのご応募を心からお待ちしております。

募集要項

- 募集ポジション総合職（課長補佐級・係長級）一般職（雇用政策担当、雇用均等分野の政策推進担当、健康推進担当、医療保険部門担当、年金分野の政策推進担当、福祉分野の政策推進担当、管理部門担当）- 応募受付サイト『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』- 応募受付期間総合職：令和8年5月19日（火）～6月18日（木）23時59分一般職： 第1期 令和8年5月19日（火）～6月1日（月）11時59分 第2期 令和8年6月2日（火）～6月15日（月）11時59分- 特設ページhttps://www.enjapan.com/project/mhlw_2026/

本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けます。

採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』 https://www.enjapan.com/

社会的インパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー等、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結び、社会の課題解決を加速させていくプロジェクトです。

プロジェクト参画のご相談、取材・セミナーの登壇依頼などお気軽にお問合せください。

MAIL：social_impact@en-japan.com

プロジェクト経由入職者の活躍に迫るYouTube番組『Impactors』 『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』公式YouTubeチャンネルで公開中！https://www.youtube.com/@socialimpact_en(https://www.youtube.com/@socialimpact_en)- 「厚生労働省」への転職体験談│転職のきっかけは？入省後のキャリアは？https://www.youtube.com/watch?v=GaHZvGf88Dk (https://www.youtube.com/watch?v=GaHZvGf88Dk)[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GaHZvGf88Dk ]

プレスリリース ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1203-866e0961b71e252dff4df4ca671c7166.pdf

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エン株式会社 広報担当

TEL：03-3342-6590

E-mail:en-press@en-japan.com

※メディア専用の電話番号です。

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