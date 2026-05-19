どんより重い… 約4割の大人が悩む、″まぶたの下がり”に。 直塗りでぐいっと引き上げる*¹「まぶたスッキリスト」5/19誕生

株式会社ウィルミナ

株式会社ウィルミナ（本社:東京都新宿区、代表取締役:幸村潮菜）は、直接マッサージするだけで、まぶたに密着しぐいっと引き上げる*¹まぶた用美容液「まぶたスッキリスト」を、2026年5月19日（火）よりかがやくコスメ公式店および生活協同組合にて順次販売開始いたします。

◆開発背景

年齢を重ねるにつれ、顔の印象を大きく左右する目元まわりの悩みは深まっていきます。ウィルミナが60～70代以上の女性を対象に実施した美容に関する調査*²によると、見た目の変化に関する悩みとして約4割（37.3%）の方が「まぶたの下がり」を挙げており、多くの方がどんよりとした重いまぶたや視界が狭まるたるみといった変化に直面していることが明らかになりました。

しかし同調査において、「現在使用している美容液が『まぶたの下がり』を解決してくれる」と回答した人はわずか0.8％にとどまる結果に。多くの方が悩みを抱えているにも関わらず、実際には適切なケアアイテムに出会えていない、あるいは専用のケアを取り入れられていないという「お手入れの空白地帯」があることが浮き彫りになっています。

ウィルミナはこうしたお客様の隠れたニーズに真っ直ぐにお応えし、どんより重いまぶたの悩みを誰でも簡単にケアできる新商品「まぶたスッキリスト」を開発いたしました。塗るだけの簡単なステップでまぶたを物理的に引き上げ、同時にハリやうるおいをチャージ。悩める大人まぶたに、くっきりとした明るい印象と使いやすい新しい選択肢をお届けします。

◆商品説明

まぶたスッキリスト

公式オンラインショップ参考価格：2,060円（税込）

発売日：2026年5月19日（火）

取扱い：かがやくコスメ公式店（Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZYYRBVX)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/otohadalabo/z60s009/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/z60s009.html)）、

生活協同組合にて順次販売

【特長】

加齢によるたるみや下がり気味の気になるまぶたに。

まぶたに直接マッサージするだけで、まぶたに密着し物理的にぐいっと引き上げる*¹、まぶた用スティック美容液です。

乾燥やたるみが気になる目もと対策をしながら、くっきりとした目もとへ。

ポイント1：ぬるだけ簡単！

誰でもカンタンに使える、細身スティック容器を採用。

細身＆斜めカットの形状だから、塗りにくい目頭や目のくぼみにフィット！

細かい部分も直接マッサージできます。

ポイント2：どんより重いまぶたを引き上げる！

ねちっとした濃厚なテクスチャで、まぶたにピタっと密着。

気になる重いまぶたをのりづけ、グイっと引き上げます*¹。

ポイント3：まぶた引きしめ＆ハリ感アップ！

まぶた引きしめ成分「スッキリフトコラーゲン」や「ハリ感アップ成分」配合で、ハリ膜が伸び広がり肌表面にピン！とハリ感保湿注入。

ヒアルロン酸Naやスクワラン配合でうるおいをチャージ。なめらかな目もとに導きます。

【まぶた引きしめ成分＜スッキリフトコラーゲン＞】水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、アーモンドエキス、（メタクリル酸グリセリルアミドエチル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー

【ハリ感アップ成分】カラスムギ穀粒エキス、アボカド油、ホホバ種子油

【うるおいチャージ成分】ヒアルロン酸Na、スクワラン （すべて保湿成分）

※無香料・パラベンフリー・アルコールフリー

【こんな方に】

重いまぶたが気になる

狭くなった視界が気になる

最近、まぶたが下がってきた気がする

どんより目元が気になる

なんだか目元が疲れて見える

【使用方法】

スキンケア後、スティックを約3mmほど繰り出し、気になる目元（まぶた）に、目頭から目尻に向かって塗りのばしてください。

まつげの際からアイホールぐらいまでを目安に数回くり返しのばしてください。

※スティックを出しすぎると折れる可能性があります。スティックで強く押さないようご注意ください。

※メイクの上からもお使いいただけます。

*¹ 物理的効果による

*² 「美容に関するアンケート」調査時期：2025年3月、回答者数：126名、対象条件：60～70代以上の生活協同組合の組合員女性、調査手法：インターネットアンケート、ウィルミナ調べ（クロス・マーケティング QiQUMOを利用した調査）

■かがやくコスメ公式店

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/otohadalabo/

Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

Yahoo！ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/

■株式会社ウィルミナについて

1984年にニチメン株式会社 (現 双日)の一事業部門としてスタート。その後、生活協同組合(生協/組合員数:約3,000万人)の化粧品カテゴリーのトップベンダーとして、化粧品・ヘアケア・オーラルケア・健康食品などの「安全・安心」な商品を提供。現在はECサイト、ドラッグストア等でも販売を行っている。また2015年に誕生した“イビサビューティー”は日本におけるフェムケア製品のパイオニアブランド。 Well-Being & Beauty Company として、あらゆる女性が自分らしく晴れやかに生きる社会の実現を目指している。令和7年度東京都女性活躍推進大賞「優秀賞」受賞。

■ウィルミナ代表取締役 略歴

幸村 潮菜(ゆきむら しおな)

楽天市場にてコスメ・ウェルネス・マタニティ等の女性向け商材の事業責任者を経て、デジタルマーケティングのスタートアップ経営に参画。その後は商社にてウェルネス領域・医療分野等への投資を伴う事業開発に従事。2022年、株式会社ウィルミナの代表取締役社長に就任。

EYが提供する、社会課題を解決しスケールアップを目指す女性起業家サポートプログラム「EY Entrepreneurial Winning Women(TM) Asia-Pacific class of 2024」日本代表。広島大学オープンイノベーション・アドバイザー。慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了。2025年3月より経済同友会会員。

【会社概要】

会 社 名 : 株式会社ウィルミナ

所 在 地 : 本社- 東京都新宿区新小川町 4-1 KDX飯田橋スクエア 3階

代 表 者 : 代表取締役 幸村 潮菜

事業内容 : 生協向け企画・開発事業、生協向け卸事業、ブランド事業、OEM事業

URL : https://www.willumina.co.jp/

【ブランドサイト】

かがやくコスメ：https://kagayaku-cosmetics.com/

Ibiza Beauty：https://ibizabeauty.net/

大人肌研究所：https://otohadalabo.jp/

【ウィルミナのOEMサービス】

40年にわたる化粧品開発の歴史に裏打ちされたノウハウの蓄積と、幅広いパートナー企業との深いコネクションから、マーケティング～企画・製造・販売戦略までを一気通貫で行い、スピーディかつ最適な商品提案で、お客様のご要望を最大限に実現します。

サービスについてはこちら：https://willumina.co.jp/service/oem/

お問い合わせはこちら：wm_oem@willumina.co.jp

【ウィルミナ モニター募集】

ウィルミナでは新しい化粧品やサービスづくりにご参加いただける、〈モニター会員〉を募集中です。

アンケート回答や座談会への参加を通じて、 商品づくりに欠かせない『リアルな声』を直接お聞かせください。

様々なプログラムをご用意しており、楽しみながら商品づくりの舞台裏に関われる特別な機会です。

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詳しくはこちら：https://www.kagayaku-cosmetics.com/lp/monitor/(https://www.kagayaku-cosmetics.com/lp/monitor/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260519_mabuta)