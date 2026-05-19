“なんとなくモヤモヤする”毎日に、“整える時間”を-『ご自愛WEEK2026』に167名が参加

合同会社インフィニティ

合同会社インフィニティ（東京都渋谷区／福岡市博多区）が運営する、心と身体を整える習慣化コミュニティ「Free Life LAB（フリーライフラボ）」は、2026年5月11日（月）～5月15日（金）の5日間、オンラインイベント『ご自愛WEEK2026』を開催いたしました。

期間中は累計167名が参加し、朝ヨガ・瞑想・ジャーナリング・お片付け・読書会などを通して、“忙しい毎日の中で、自分を整える時間”を体験しました。

【忙しい毎日に、“整える時間”を】

頑張ることは得意なのに、“休み方”がわからない。そんな女性たちへ向けた、心と身体を整える無料オンラインイベント『ご自愛WEEK2026』を開催。

共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化により、忙しさの中で「自分を整える時間」を後回しにしてしまう人が増えています。

一方で、

「毎日が忙しく、心に余裕がない」

「なんとなくモヤモヤする」

「自分の気持ちを整理したい」

と感じながらも、そのモヤモヤの理由が分からないまま、日々を過ごしている人も少なくありません。

そこでFree Life LABでは、ゴールデンウィーク明けのタイミングに合わせ、“頑張ることをやめる”のではなく、“整えて、また前を向くための時間”として『ご自愛WEEK2026』を企画しました。

【イベント概要】

イベント名：ご自愛WEEK2026

開催期間：2026年5月11日（月）～5月15日（金）

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

主催：Free Life LAB（合同会社インフィニティ）

実施プログラム

・平日毎朝6:15～ 朝ヨガ

・瞑想／九星気学

・ジャーナリング×クリ活（お片付け）

・いいとこどり読書会

・ジャーナリング×おしゃ活（おしゃれ）

・もくもく会（理想の1日ワーク）

また、本イベントでは「耳だけ参加」「途中参加」も可能とし、忙しい日常の中でも無理なく参加できるオンライン設計を行いました。

【参加前アンケート】

参加前アンケートでは、

「毎日が忙しく心に余裕がなかった」

「なんとなくモヤモヤしていた」

「自分の気持ちを整理したかった」

という回答が多く寄せられました。

参加前は、“毎日が忙しく心に余裕がない”という回答が最も多く寄せられました。【参加後の変化】

イベント終了後には、

「行動してみようという気持ちになった」

「朝ヨガを続けてみたいと思った」

「自分の時間をとる大切さを感じた」

「小さなことでも“幸せ”に目を向けられた」

など、“整える時間”を通して前向きな変化が見られました。

参加後は、“まずは15分だけでもやってみたい”など、小さな行動への前向きな変化が見られました。

【参加者の声（一部抜粋）】

「一年が充実したといえるように、毎日の小さな積み重ねを大切にしたいです。」

「15分だけ、毎日少しずつ書き出してみるなど、一度に全部は無理そうですが、やってみたいと思いました！」

「理想の生活に近づいてることに気づくことができました。より良い人生を引き続き歩んでいきます！」

「1週間振り返ってみたら、理想の1日を過ごせていたことに気づきました。1人じゃできなかったし、感じられなかったと思います。」

「耳だけ参加可も嬉しかったです」

「どんなことでも自分で選択しているんだということに気づきました。自分にも家族にもいいことを選択していきます！！」

「朝ヨガでスッキリ、瞑想で良い睡眠がとれそうです。」

「なんとなく参加したのに、とても有意義な時間になりました。」

【運営コメント】

日を追うごとに、参加者の感想が「楽しかった」「ありがとうございました」といった言葉から、

「これからどんな行動をしていきたいか」

「何に気づき、どんな毎日を過ごしたいか」

へと変化していったことが印象的でした。

“整える時間”を持つことで、自分自身の本音や理想の暮らしに目を向けるきっかけになったのだなと感じています。

今後は2026年秋にも同様の企画開催を予定しており、一部プログラムのリアル開催も検討しています。

Free Life LABでは、これからも「自分を整える小さな習慣」を通じて、自分自身を大切にできる人が増え、その幸せが周囲へ循環していく社会づくりを目指してまいります。

【Free Life LAB（フリーライフラボ）について】

Free Life LABは、「小さな積み重ねで昨日よりちょっといい私になる」をコンセプトにした、心と身体を整える習慣化コミュニティです。

朝ヨガ・夜ジャーナリング・交流会など、日常の中で無理なく続けられる習慣を通して、“ごきげんな自分”を育てる時間を提供しています。

▼Free Life LAB（DMMオンラインサロン）

https://lounge.dmm.com/detail/9524/

2024年7月の開始以降、3ヶ月以上の継続率は89％、参加者の93％が「幸福度の向上を実感」と回答しています。

【運営会社】

合同会社インフィニティ

所在地：東京都渋谷区／福岡市博多区

ホームページ：https://infinity-888.jp/