『MUSASHI JAPAN 渋谷センター街店』グランドオープン-内装完成で新たな体験空間へ進化

TAIMATSU株式会社

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を展開するTAIMATSU株式会社（タイマツ、本社：東京都中央区、代表取締役：王 威漢 以下TAIMATSU）は、2026年4月30日（木）、東京・渋谷センター街に「MUSASHI JAPAN 渋谷センター街店」をグランドオープンいたしました。

本店舗は2025年10月1日に先行オープンし、運営を通じて空間を磨き上げながら、このたび内装を完成形へと仕上げ、グランドオープンに至りました。

素材の質感が響き合う、重厚で温かみのある空間デザイン

▲内装１.

内装の刷新において最も大きく変わったのは、モダンなメタルと石材を基調としたデザインへの進化です。木材の温かみと重厚な素材が融合することで、これまでにない奥行きと存在感を備えた空間を実現しました。素材の質感が響き合うことで、店舗全体に新たな世界観を創出しています。

併せて、売場構成の見直しにより空間にゆとりが生まれ、お客様はより広いスペースの中で、自分に合った一本をじっくりと選ぶことが可能になりました。単なる購買の場にとどまらず、和包丁の魅力と向き合う体験価値を一層高めています。

本店舗は、ブランドの新たな表現拠点としての役割を担います。和包丁を軸に、日本の伝統技術と美意識を現代的に再解釈しながら、ファッションの領域へと表現を拡張。今後は本店舗を起点に、ブランドの世界観を拡張し、新たなカルチャーの創出を目指します。

住所：東京都渋谷区宇田川町30-7

営業時間：11:00～21:00

URL：https://maps.app.goo.gl/jFK8LkxRzWYvXkcGA

TAIMATSU株式会社 概要

▲外装１.▲内装２.▲内装３.▲内装４.▲内装５.▲内装６.▲内装７.▲内装８.▲内装９.

設立：2023年11月

代表取締役：王 威漢

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟22階

URL：https://www.tai-matsu.jp/

E-mail：help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

＜運営ブランド＞

MUSASHI JAPAN

https://www.musashihamono.com/

FUJI JAPAN

https://fujijapan.jp/

YOKAI JAPAN

https://yokaijapan.jp