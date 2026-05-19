【日本初上陸】手のひらサイズに、細部作業のために生まれた。ミニ往復サンダーHOZO NeoSanderがMakuakeにて5月19日よりプロジェクト開始！

YMTREND株式会社

HOZO design（ホゾデザイン）は、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて、「HOZO NeoSander(ホゾ ネオサンダー)」のプロジェクトを2026年5月19日（火）に開始いたしました。

北米で大ヒット！削りすぎない爽快感で、「面を整える」作業を思いのままに。



プロジェクトページ(Makuake)：

https://www.makuake.com/project/neosander/

期間：2026年5月19日～2026年7月31日

NeoSanderは、細部加工のために生まれた、 高速往復の直線運動で駆動する手のひらサイズのサンダーです。

従来の回転運動に依存した工具とは異なり、直線往復運動構造を採用している。この変化は一見シンプルだが、本質的な違いを生み出しています。これまで届きにくかった細かな部分にも、無理なく入り込み、操作できる。それは単なる「より強い工具」ではなく、「細部により適した工具」です。

模型の細かなエッジ修正、3Dプリント品のサポート除去、木工におけるエッジ研磨や曲面処理まで。いずれも安定してコントロールしやすい往復運動によって、一度に削りすぎることなく、一歩ずつ正確に作業を進めることができます。粗い状態から繊細な仕上がりへの変化は、もはや経験や何度もの試行錯誤に頼る必要はありません。工具そのものによって、安定した仕上がりを実現できます。

・質に立ち返った、新しい研磨構造

NeoSanderは、純粋な直線往復運動を中核に据えています。回転や変換機構に伴うロスや誤差を省き、よりダイレクトな動作を実現しています。直線往復運動は、より広い面を効率よくカバーしながらも、安定して繊細な接触状態を保つことができます。そのため傷がつきにくく、特に高い精度が求められる細かな仕上げに適しています。

・精度は研磨ヘッドから始まる

形状の異なる8種類の研磨ヘッドを用意。細い隙間、曲面、内角、複雑な構造にも柔軟に対応でき、形状に制限されない、まさに「どこでも磨ける」研磨を実現できます。

・粗研磨から鏡面仕上げまで、これ一台で

NeoSanderには8種類のサンドペーパーをご用意し、粗加工から鏡面仕上げまで、理想の表面へと段階的に仕上げていくことができます。

・整った工程が、整った仕上がりをつくる

研磨ヘッドとサンドペーパーの両方に統一されたカラーコードを採用し、番手ごとに色を対応させています。ひと目で正しい組み合わせを選ぶことができます。

8色に分かれた研磨ヘッドセットにより、それぞれに異なる番手のサンドペーパーをあらかじめ対応させています。サンドペーパーを何度も剥がしたり貼ったりする必要はなく、研磨ヘッドを交換するだけで工程をすばやく切り替えられます。サンドペーパーを無駄なく使い切り、すべての作業をより効率的でスムーズに進めることができます。

・研磨 × 切断の一体化

NeoSanderは単なる研磨ツールではありません。専用ソーブレードを装着することでミニレシプロソーとしても使用でき、精密な研磨から小型切断までシームレスに切り替えられます。

・スピードとコントロール性を両立する高速往復運動

高性能リニアモーターにより、最高13,000回/分の高速往復運動を実現します。 研磨効率を大幅に高めながらも、安定したコントロール性を維持し、細部加工において速度と精度を両立できます。

・ワンタッチで切り替えられる可変ストローク

NeoSanderは0.6mmから1.8mmまでのストローク調整に対応しており、研磨速度をコントロールすることで、260～780mm/秒の正確な線速度を実現します。他の往復式サンダーと比べて、精度は最大76％向上し、オーバーシュートも低減します。工具を交換することなく、1台で粗加工から精密仕上げまでの全工程をスムーズに切り替えることができます。

・安定してこそ、真の精密

NeoSanderは、往復式リニアモーターによるダイレクト駆動により、この偏差を0.05mm以内に抑えています。 ギアやリンク機構などの変換構造を必要とせず、根本から隙間や誤差の蓄積を減らすことで、より安定したダイレクトな動作出力を実現しています。

・すべてのブレを、ここで止める

NeoSanderはカウンターウェイトシステムにより、動作中の振動の大部分を打ち消します。手への負担を大きく軽減し、操作性を高めることで、精密加工を振動に邪魔されないものにします。

・握り心地からバッテリー性能まで、一体化した操作体験

・製品仕様

・HOZO designについて

2018年、HOZOブランドは初の製品「ROLLOVA」を発売しました。現在、HOZOはさまざまなスマートデバイスを通じて、革新的な製品を世界中の消費者に提供しています。ブランドは創設以来、チームの創設者は「生活のためのデザイン」の概念を研究開発の理念に取り入れました。ビジネスは20カ国以上に広がり、アジアと北米には2つの研究所と開発センターを設立しています。HOZOのチームは、一丸となって人々に素晴らしい生活を提供するために努力しています。

・プロジェクト詳細

プラットフォーム：Makuake

期間：2026年5月19日 ～ 2026年7月31日

販売価格：18,980円（税込）～

発送時期：2026年9月頃を予定

詳しくはこちら：https://www.makuake.com/project/neosander/

・【本件に関するお問い合わせ先】

HOZO design Japan

メールアドレス：hozodesignjp@gmail.com

公式サイト：https://hozodesign.com/en-jp