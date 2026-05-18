ATOMica、富山県の企業立地セミナー「ビジネスとやまフォーラム」を2026年6月2日(火)に東京で開催。

株式会社ATOMica

株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田 瑞生、南原 一輝、以下「ATOMica」）は、富山県および「とやま企業立地セミナー開催実行委員会」からの運営委託を受け、2026年6月2日(火)に東京・大手町（TKPガーデンシティPREMIUM東京駅大手町 ホールA＋E）にて、企業立地セミナー「ビジネスとやまフォーラム ～リアル×オンラインで知る最新の投資環境～」を開催いたします。

本イベントでは、

- 富山県知事 新田 八朗氏による富山の立地環境PR- 県内市町村等によるピッチ- 自治体PRブースでの面談・意見交換

を実施します。会場参加に加え、オンラインからのご参加も可能です。投資判断に関わる方から実務ご担当者様まで、富山県への進出にご関心のある方ならどなたでもお申し込みいただけます。

■本イベント開催にあたってのポイント

1. 富山県知事 新田 八朗氏による立地環境PR

日本海側で実質1位の工業集積、国際拠点港湾「伏木富山港」、北陸新幹線で東京から最短2時間4分のアクセスなど、富山県の優れた立地環境を、知事から直接お伝えします。

2. 令和8年度より、企業立地助成制度を大幅に拡充

企業立地助成制度が改正され、特に成長産業分野への投資を手厚く支援できる制度になりました。県外から本社機能を移転する場合には、地方拠点強化税制による税の軽減措置も適用されます。

3. 市町村ピッチと自治体PRブースで、富山との出会いを一日で

県内各市町村等によるピッチと、自治体担当者と面談や意見交換ができる自治体PRブースを設置します。

■イベント概要

▼開催日時

2026年6月2日(火) 14:00～17:00

▼会場

TKPガーデンシティPREMIUM東京駅大手町 ホールA＋E

東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大成大手町ビル17階

TEL：03-6262-2561

▼形式

ハイブリッド形式（会場・オンライン参加可）

※オンライン参加では面談・意見交換にはご参加いただけません。

▼参加費

無料（事前申込制）

▼主催

富山県、とやま企業立地セミナー開催実行委員会

▼県・市町出席予定

富山県、富山市、高岡市、射水市、氷見市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、立山町、入善町、朝日町、北陸電力株式会社、とやまアルミコンソーシアム

※ 一部自治体は首長が参加予定

▼タイムテーブル

14:00～14:10 富山県知事の挨拶・立地環境PR（富山県知事 新田 八朗）

14:10～15:00 市町村等によるピッチ

15:00～17:00 面談・意見交換（自治体PRブース）

■お申し込み

以下のいずれかの方法でお申し込みください。

申込締切：2026年5月22日(金)

◆電子申請フォームによるお申し込み

以下のURLからお申し込みください。

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/mZ4KGUWm

◆メールによるお申し込み

件名に「ビジネスとやまフォーラム申込み」、本文に「貴社名」「郵便番号」「所在地」「業種」「電話番号」「URL」「参加方法（現地またはオンライン）」「所属・役職」「氏名」をご記入の上、下記メールアドレスまでお申し込みください。（同時に2名までお申し込み可能です）

なお、富山県知事の挨拶・立地環境PR（14:00～）と市町村等によるピッチ（14:10～）、面談・意見交換（15:00～）のうち、いずれかのみのご参加を希望される場合は、その旨も本文にご記入ください。

｜メール｜arichitsusho★pref.toyama.lg.jp

（★を＠に変更して送信してください。）

※会場等の準備の都合上、事前のお申し込みをお願いいたします。

※申込多数の場合は、現地参加をお断りさせていただく場合があります。また、オンライン参加については、面談・意見交換にはご参加いただけません。

※本セミナーは、企業・団体において現在事業活動をされている方を対象としており、対象外と認められる場合には参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

■お問い合わせ先

富山県 成長産業推進室 立地通商課 企業誘致担当

TEL：076-444-3244

■株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、「頼り頼られる関係性を増やす」をミッションに、全国でソーシャルコワーキング(R)事業を展開する創業7年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なパートナーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。各施設に常駐するコミュニティマネージャーを中心に、場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年5月時点

■ 会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 ワークスタイリング日本橋一丁目（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com