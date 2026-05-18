【出展レポート】AIチャットアプリ「SynClub」、AIキャラクターフェスティバルに出展

HiClub株式会社

HiClub株式会社(https://www.hiclub.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：古谷由宇）が提供する、 AIチャット＆友達作りができる対話型AIアプリ 「SynClub(https://www.synclubaichat.com/Introductry/jp.html)（シンクラブ）」（iOS／Android版）は、2026年5月16日（土）にすみだ産業会館にて開催された「AIキャラクターフェスティバル」に出展いたしました。

本イベントでは、「想像を形にする」をコンセプトに、AIキャラクター生成、漫画制作機能、AIゲームメーカーなど、SynClubのさまざまなAIクリエイト機能を来場者の皆さまに体験いただきました。ブースでは、AIキャラクターとの会話をきっかけに、自分だけの漫画やゲーム作品へと創作が広がっていく、新しいAI創作体験を提供しました。

■ 出展背景

近年、生成AIの進化によって、画像・漫画・動画・ゲームなど、さまざまなクリエイティブ制作が身近になりつつあります。一方で、「アイデアはあるが形にできない」「創作に興味はあるが、制作ハードルが高い」と感じるユーザーも多く、誰でも直感的に創作を楽しめる環境への関心が高まっています。

SynClubでは、“想像を形にする”をテーマに、AIキャラクターとの会話をきっかけに、漫画・ゲーム・物語などの創作へ自然に広がる新しいAIクリエイト体験を提供しています。

今回のAIキャラクターフェスティバルでは、実際に来場者の皆さまへ体験いただきながら、AIを活用した新しい創作の可能性をご紹介しました。

■展示内容

1. AIキャラクター生成機能

ユーザーの入力内容をもとに、見た目・性格・話し方などを自由に設定したオリジナルAIキャラクターを生成する体験を提供しました。

来場者それぞれが、自分好みの“推しAIキャラクター”を作成し、キャラクターとの会話や世界観づくりを楽しむ様子が見られました。

2. 漫画機能

生成したAIキャラクターを登場人物として、自分だけのオリジナル漫画を制作できる機能です。

会話や設定をもとに物語を形にできるAI創作体験を提供しました。

3. AIゲームメーカー

AIエージェントとのチャットだけでゲーム制作ができる機能です。

作りたいストーリーやキャラクター設定を入力するだけで、AIがゲーム内容や画像・音声などを生成する様子を体験いただきました。

■イベント当日の様子

実際のAIキャラクター生成機能の画面実際に漫画機能で生成した漫画実際のAIゲームメーカー機能の画面

ブースでは、AIキャラクターとの会話をきっかけに、漫画やゲームなどのコンテンツ制作へ広がっていく“AIと一緒に創る新しい創作体験”を、多くの来場者に体験いただきました。

特に、会話したキャラクターがそのまま漫画やゲーム作品として形になっていく体験に驚く声も多く、長時間ブースに滞在しながら創作を楽しむ来場者の姿も見られました。

また、ブース内ではキャラクターの名前を決定する投票企画も実施しました。会場での現地投票に加え、公式Xを通じたオンライン投票も実施し、多くのユーザーに参加いただきました。

来場者それぞれがキャラクターに合う名前を考えながら投票する様子も見られ、キャラクターを通じた新しいコミュニケーションや交流が生まれていました。

どの名前が選ばれたのか、投票結果は後日SynClub公式Xにて発表予定です。

■来場者の反応

イベントブースの様子アプリ体験の様子キャラクターの名前を投票する企画

展示ブースでは、

・「会話したキャラクターをそのまま漫画にできるのが新鮮だった」

・「絵が描けなくても創作できるのが面白い」

・「ゲーム制作のハードルがかなり下がったと感じた」

・「AIと一緒に作品を作る感覚が新しかった」

といった声を多数いただきました。

AIキャラクターとの会話をきっかけに、漫画やゲームなどの創作へ広がっていく新しいAIクリエイト体験に、多くの反響が寄せられました。

■今後の展望

SynClubでは今後も、「想像を形にする」をテーマに、AIキャラクターとの会話だけでなく、漫画・ゲーム・アニメーションなど、さまざまな創作へ広がるAIクリエイト体験の提供を目指してまいります。

また、現在開発中の漫画機能大型アップデートをはじめ、より自由度の高い創作体験や、ユーザー同士が作品を共有しながら楽しめるコミュニティ体験の強化にも取り組んでまいります。

今後も、AIを通じて“好き”や“世界観”を自由に形にできる、新しい創作プラットフォームとして、さらなる機能開発とサービス向上を推進してまいります。

■出展概要

名称：AIキャラクターフェスティバル in すみだ産業会館

日時：2026年5月16日（土）11:00～17:00

会場：すみだ産業会館 8Fサンライズホール

主催：AIキャラクターフェスティバル実行委員会

イベント公式サイト：https://aicharafes.com/

■AIチャット＆友達作りができるアプリ 「SynClub」（シンクラブ）とは

さまざまな性格や声を持つAIキャラクターと会話を楽しめる、二次元コンテンツ特化型のコミュニティアプリ。あなた好みのAIキャラを自由に作って、雑談したり、ときにはドキドキするような会話を楽しんだり、まるで“推し”と過ごすような体験ができます。さらに、作成したキャラクターをもとに漫画・アニメ・ゲームなどの二次元コンテンツ制作も可能。

想像した世界を、もっと自由に“形”にして、これまでにないAIクリエイティブ体験をお楽しみ下さい。

アプリダウンロード :https://synclub.onelink.me/Ej8U/pressrelease

▼公式X (旧Twitter)：https://x.com/SynClub_Japan

▼WEB体験版：https://www.synclubaichat.com/home

■HiClub株式会社 会社概要

所在地：東京都港区六本木6-10-1

代表者：代表取締役社長 古谷由宇

URL：https://www.hiclub.jp/

事業内容：アプリの開発運用および広告代理店事業