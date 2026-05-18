田所商店のトライ・インターナショナルと経営学者入山教授が徹底議論、AI BPOによる経理改革をPIVOTで公開

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、「経理AXはAI BPOで実現せよ」をテーマとした動画がビジネス映像メディア「PIVOT」で公開されたことをお知らせいたします。

視聴URL：https://youtu.be/cVd8ipU2Beg

■概要

本動画では、TOKIUM取締役の松原亮と早稲田大学ビジネススクール教授の入山章栄氏が登壇し、「経理AXはAI BPOで実現せよ」をテーマに議論します。経理部門が抱える「DX導入後も残る手作業」「属人化」という課題に対し、プロセス設計からAI実行まで丸ごと委託する「AI BPO」の仕組みを解説します。

後半では、味噌ラーメン専門店の田所商店などを展開する株式会社トライ・インターナショナルの経理部長、大塚明信氏が登壇。AI BPO導入により定型業務から解放され、資金管理や需要予測といったコア業務へシフトするビジョンを語ります。



番組名 ：PIVOT「&questions」

公開日 ：2026年5月18日

タイトル：経理AXはAI BPOで実現せよ

出演者 ：大塚 明信氏（株式会社トライ・インターナショナル 経理部長）

：入山 章栄氏（早稲田大学ビジネススクール 教授）

：松原 亮（株式会社TOKIUM 取締役）

MC ：野嶋 紗己子氏

視聴URL：https://youtu.be/cVd8ipU2Beg

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent?utm_campaign=44351399-pivot_koukai_20260518&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0518)

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://www.keihi.com/move-ax/

(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=44351399-pivot_koukai_20260518&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=moveax_0518)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎 賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：1億円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=44351399-pivot_koukai_20260518&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0518)