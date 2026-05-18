Sprouts.ai、True Global VenturesとAccel主導のプレシリーズAで900万米ドルを調達、差別化データでB2B企業向け収益エージェント拡大へ

今回の資金調達により、調達総額は1,400万米ドルとなりました。Sprouts.aiの差別化された市場開拓（GTM）データレイヤーは、Hewlett Packard、Razorpay、HighRadius、Udemyなどの世界的ブランドからすでに信頼されている自律型収益エージェントを支えています。

米国・サンフランシスコ、2026年5月16日 /PRNewswire/ -- True Global Ventures（TGV）とAccelは本日、Sprouts.aiの900万米ドルのプレシリーズAラウンドを発表しました。これにより、同社の資金調達総額は1,400万米ドルとなりました。Sprouts.aiは、B2B企業向けに、独自の市場開拓（GTM）データレイヤーを基盤とする収益エージェントを提供する、急成長中のAIネイティブスタートアップです。



From Left to Right: Kapil Chaudhry Co-Founder and CTO of Sprouts AI, Karan Chaudhry, Co-Founder and CEO of Sprouts AI and Beatrice Lion, CEO and General Partner of True Global Ventures



このプラットフォームにより、収益チームは高度なアカウントインテリジェンスを用いて、理想的な顧客を高精度に特定し、情報を充実させ、エンゲージし、成約に結び付けることができます。同社のDeep AI GTM Engineは、複雑なクエリ検索、製品ヒートマップ、購買委員会マッピング、関係ネットワーク、自律型AIワークフローなど、複数の市場初AI機能を支えています。Sprouts.aiは、SalesforceやMicrosoft Dynamicsなどの顧客のCRM内で、またClaudeなどの主要LLMを通じて、この機能をネイティブに提供します。

今回の投資は、企業の収益拡大のあり方を変革するAIファースト企業に対するTGVとAccelの確信を示すものであり、AIとエンタープライズGTMの交差領域で先見性のある創業者を支援するTGVのグローバル戦略における新たなマイルストーンとなります。

B2BのGTMインテリジェンスギャップの解消

Sprouts.aiはパロアルトに本社を置き、現代のB2Bにおける最も根強い課題の1つに取り組んでいます。それは、適切な買い手を適切なタイミングで効率的に特定し、エンゲージすることです。その主な理由の1つは、不正確でサイロ化されたデータです。Gartnerによると、企業のAI施策の85%は、不正確なデータが原因で失敗しています。企業は平均20を超えるGTMツールを運用し、サイロ全体でデータ品質の問題を悪化させており、中でもCRMは最大の問題源で、レコードの30～40%が不正確、古い、または欠落しています。

Sprouts.aiは、細分化されたスタックを、高精度のデータを維持し、周辺エコシステムを自動でクリーンアップする統一AIネイティブレイヤーに置き換えます。このプラットフォームは、ICP適格アカウントを発見し、連絡先情報を高精度で充実させ、リアルタイムの購買シグナルを提示し、マルチチャネルアウトリーチを自動化します。

Razorpay、Hewlett Packard、HighRadius、Udemyなどの有力グローバルブランドから信頼されるSprouts.aiは、測定可能な成果を上げています。顧客からは、ICP適格リードが3倍に増加し、営業適格リードが25%増加し、返信率が3倍向上し、GTMツール費用が35%削減されたとの報告があります。

「B2Bの収益スタックは機能不全に陥っています。営業チームとマーケティングチームは20を超えるツールをまたいで業務を行い、不正確なデータに基づいて作業し、AI向けに構築されたものではないインフラの上にAIを後付けしています。私たちは、その断片化を、実際にパイプラインを前進させる統一されたデータ・エージェントレイヤーに置き換えるためにSprouts.aiを構築しました。TGVとAccelというパートナーを得て、Salesforce、Microsoft Dynamics、主要LLMを利用するあらゆる企業に収益エージェントを導入するためのグローバルなリーチがそろいました。」

Karan Chaudhry氏、Sprouts.ai共同創業者兼CEO

「Sprouts.aiは、TGVがまさに求めている企業です。すなわち、確かな実績、明確なプロダクトマーケットフィット、販売チャネルによって強化されるデータ面での参入障壁を備えた、カリフォルニア発のAIファースト企業です。B2Bの市場開拓は歴史的に、高コストで断片化され、ノイズが多く、不透明でした。Karan Chaudhry氏とチームは、真に変革をもたらすものを築き上げました。それは、データ、購買意図、自動化を単一のインテリジェントレイヤーに統合し、企業がより速く、よりスマートに成長できるよう支援するプラットフォームです。営業チームが人員を増やすことなく成果を高められるよう支援するエージェント型AIの領域で、Sprouts.aiの次なる成長章を支援できることを大変うれしく思います。」

Beatrice Lion氏、True Global Venturesゼネラルパートナー兼CEO

「Accelでは、B2B成長の未来はAI、データ、自動化の交差点にあると長年考えてきました。Sprouts.aiは、その投資仮説を体現しています。同社のプラットフォームは、収益チームに前例のないインテリジェンスと実行能力を提供し、見込み客の特定から成約までの時間を大幅に短縮します。SalesforceおよびMicrosoft Dynamicsとのネイティブ統合により、エンタープライズ顧客全体への展開が加速します。Sprouts.aiの規模拡大を支援するために、TGVが当社と共に加わることをうれしく思います。」

Shekhar Kirani氏、Accelパートナー

Sprouts.aiについて

Sprouts.aiは、従来型の収益チームをAIネイティブ化する収益エージェントを構築しています。同社は、ICPから成約（Closed Won）までのフルファネル全体で自律型エージェントを動かすため、深いデータインテリジェンス上の優位性に投資してきました。顧客は、Salesforce、Microsoft Dynamics、Copilot、Claudeなど、すでに使用しているプラットフォーム内でSprouts.aiを実行できます。Sprouts.aiは、安全で、コンプライアンスに準拠した、信頼性の高いデータを求める企業向けに構築されており、断片化されたレガシーツールと不正確なデータを統一GTMインテリジェンスレイヤーに置き換えることで、2,500億米ドル規模の市場に変革をもたらしています。2023年にKaran Chaudhry氏、Kapil Chaudhry氏、Avinash Nagla氏によって設立された同社は、パロアルトに本社を置き、有力グローバルブランドから信頼を得ています。詳しくはwww.sprouts.aiをご覧ください。

True Global Venturesについて

True Global Ventures（TGV）は、収益を上げているAIファースト企業にアーリーステージで投資するグローバルベンチャーキャピタルです。TGVの現在のポートフォリオには、Prezent、Cynch、COVU、Obligo、Ledger、Animoca Brands、Jus Mundi、Coding Giantsなど多数が含まれます。ポートフォリオ企業のほぼすべてが米国に拠点を置くか、米国に進出しつつあります。TGVはサンフランシスコ、ニューヨーク、パリ、ロンドン、ストックホルム、ドバイ、シンガポール、香港に拠点を有し、次世代の変革的テクノロジーベンチャーを築く先見性のある創業者を支援しています。www.trueglobalventures.com

Accelについて

Accelは、創業から未上場企業としての成長のあらゆる段階に至るまで、世界中の卓越したチームにとって最初のパートナーとなるグローバルベンチャーキャピタルです。Atlassian、Browserstack、Bumble、CrowdStrike、Freshworks、Flipkart、Ola Cabs、Qualtrics、Scale、Segment、Slack、Spotify、Swiggy、UiPathは、Accelが過去40年以上にわたり支援してきた企業の一部です。Accelは、野心的な起業家が象徴的なグローバル企業を築けるよう支援しています。詳しくはwww.accel.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com